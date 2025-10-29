ราคาปัจจุบัน Metaverse Face วันนี้ คือ 0.00003058 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEFA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEFA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Metaverse Face วันนี้ คือ 0.00003058 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEFA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEFA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEFA

ข้อมูลราคา MEFA

เอกสารไวท์เปเปอร์ MEFA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MEFA

โทเคโนมิกส์ MEFA

การคาดการณ์ราคา MEFA

Metaverse Face ราคา (MEFA)

ราคาปัจจุบัน 1 MEFA เป็น USD

--
----
-1.20%1D
Metaverse Face (MEFA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:59:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Metaverse Face (MEFA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
สูงสุด 24h

-1.30%

-1.28%

+2.99%

+2.99%

ราคาเรียลไทม์ Metaverse Face (MEFA) คือ $0.00003058 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEFA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00003043 และราคาสูงสุด $ 0.00003108 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEFA คือ $ 0.00148951 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002582

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEFA มีการเปลี่ยนแปลง -1.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Metaverse Face (MEFA) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Metaverse Face คือ $ 290.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEFA คือ 9.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 305.91K

ประวัติราคา Metaverse Face (MEFA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Metaverse Face เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metaverse Face เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000042114
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metaverse Face เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000750
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metaverse Face เป็น USD เท่ากับ $ -0.000006229806352566884

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.28%
30 วัน$ +0.0000042114+13.77%
60 วัน$ -0.0000000750-0.24%
90 วัน$ -0.000006229806352566884-16.92%

อะไรคือ Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Metaverse Face (USD)

Metaverse Face (MEFA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Metaverse Face (MEFA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Metaverse Face

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Metaverse Face ตอนนี้!

MEFA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Metaverse Face (MEFA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Metaverse Face (MEFA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEFAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Metaverse Face (MEFA)

วันนี้ Metaverse Face (MEFA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEFA เป็นUSD คือ 0.00003058 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEFA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEFA เป็น USD คือ $ 0.00003058 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Metaverse Face คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEFA คือ $ 290.76K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEFA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEFA คือ 9.50B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEFA คือเท่าใด?
MEFA ถึงราคา ATH ที่ 0.00148951 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEFA คือเท่าไร?
MEFA ถึงราคา ATL ที่ 0.00002582 USD
ปริมาณการเทรดของ MEFA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEFA คือ -- USD
ปีนี้ MEFA จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEFA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEFA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:59:03 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

