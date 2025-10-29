ราคาปัจจุบัน MEDXT วันนี้ คือ 0.00180599 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEDXT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEDXT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MEDXT วันนี้ คือ 0.00180599 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEDXT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEDXT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEDXT

ข้อมูลราคา MEDXT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MEDXT

โทเคโนมิกส์ MEDXT

การคาดการณ์ราคา MEDXT

MEDXT โลโก้

MEDXT ราคา (MEDXT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MEDXT เป็น USD

$0.00180599
+13.80%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MEDXT (MEDXT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:23:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MEDXT (MEDXT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00152828
ต่ำสุด 24h
$ 0.00181685
สูงสุด 24h

$ 0.00152828
$ 0.00181685
$ 0.00342141
$ 0.00058437
+0.09%

+13.88%

+33.15%

+33.15%

ราคาเรียลไทม์ MEDXT (MEDXT) คือ $0.00180599 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEDXT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00152828 และราคาสูงสุด $ 0.00181685 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEDXT คือ $ 0.00342141 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00058437

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEDXT มีการเปลี่ยนแปลง +0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +13.88% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +33.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MEDXT (MEDXT) ข้อมูลการตลาด

$ 37.66M
--
$ 45.14M
20.86B
24,997,400,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MEDXT คือ $ 37.66M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEDXT คือ 20.86B โดยมีอุปทานรวมที่ 24997400000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 45.14M

ประวัติราคา MEDXT (MEDXT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MEDXT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00022012
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MEDXT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002282083
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MEDXT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006016446
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MEDXT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00022012+13.88%
30 วัน$ -0.0002282083-12.63%
60 วัน$ -0.0006016446-33.31%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ MEDXT (MEDXT)

Medxt is a cybersecurity innovation company building sovereign, secure, blockchain based systems to protect the world's most sensitive data. It was founded by a global team of security architects, engineers, and compliance experts, our mission is to eliminate the threat of ransomware and restore trust in data no matter the industry, no matter the challenge. We protect what matters most, your data.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา MEDXT (USD)

MEDXT (MEDXT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MEDXT (MEDXT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MEDXT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MEDXT ตอนนี้!

MEDXT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MEDXT (MEDXT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MEDXT (MEDXT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEDXTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MEDXT (MEDXT)

วันนี้ MEDXT (MEDXT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEDXT เป็นUSD คือ 0.00180599 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEDXT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEDXT เป็น USD คือ $ 0.00180599 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MEDXT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEDXT คือ $ 37.66M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEDXT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEDXT คือ 20.86B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEDXT คือเท่าใด?
MEDXT ถึงราคา ATH ที่ 0.00342141 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEDXT คือเท่าไร?
MEDXT ถึงราคา ATL ที่ 0.00058437 USD
ปริมาณการเทรดของ MEDXT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEDXT คือ -- USD
ปีนี้ MEDXT จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEDXT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEDXT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:23:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MEDXT (MEDXT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

