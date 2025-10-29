ราคาปัจจุบัน Medical Intelligence วันนี้ คือ 0.080731 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEDI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEDI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Medical Intelligence วันนี้ คือ 0.080731 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEDI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEDI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:22:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Medical Intelligence (MEDI) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Medical Intelligence (MEDI) คือ $0.080731 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEDI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.079977 และราคาสูงสุด $ 0.083731 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEDI คือ $ 0.267655 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.079977

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEDI มีการเปลี่ยนแปลง -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.58% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Medical Intelligence (MEDI) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Medical Intelligence คือ $ 8.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEDI คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99999980.62769 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.06M

ประวัติราคา Medical Intelligence (MEDI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Medical Intelligence เป็น USD เท่ากับ $ -0.00299949843889925
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Medical Intelligence เป็น USD เท่ากับ $ -0.0462198376
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Medical Intelligence เป็น USD เท่ากับ $ -0.0533587669
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Medical Intelligence เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00299949843889925-3.58%
30 วัน$ -0.0462198376-57.25%
60 วัน$ -0.0533587669-66.09%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

Medical Intelligence (MEDI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Medical Intelligence (USD)

Medical Intelligence (MEDI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Medical Intelligence (MEDI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Medical Intelligence

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Medical Intelligence ตอนนี้!

MEDI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Medical Intelligence (MEDI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Medical Intelligence (MEDI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEDIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Medical Intelligence (MEDI)

วันนี้ Medical Intelligence (MEDI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEDI เป็นUSD คือ 0.080731 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEDI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEDI เป็น USD คือ $ 0.080731 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Medical Intelligence คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEDI คือ $ 8.06M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEDI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEDI คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEDI คือเท่าใด?
MEDI ถึงราคา ATH ที่ 0.267655 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEDI คือเท่าไร?
MEDI ถึงราคา ATL ที่ 0.079977 USD
ปริมาณการเทรดของ MEDI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEDI คือ -- USD
ปีนี้ MEDI จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEDI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEDI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Medical Intelligence (MEDI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

