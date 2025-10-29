ราคาปัจจุบัน MARS วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MARS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MARS วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MARS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 MARS เป็น USD

$0.0002742
$0.0002742$0.0002742
-9.30%1D
MARS (MARS) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา MARS (MARS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

$ 0.00216265
$ 0.00216265$ 0.00216265

-1.35%

-9.38%

+4.29%

+4.29%

ราคาเรียลไทม์ MARS (MARS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMARS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MARS คือ $ 0.00216265 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MARS มีการเปลี่ยนแปลง -1.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.38% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MARS (MARS) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MARS คือ $ 274.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือ 999.84M โดยมีอุปทานรวมที่ 999842842.784229 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 274.84K

ประวัติราคา MARS (MARS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MARS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MARS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MARS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MARS เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-9.38%
30 วัน$ 0+54.42%
60 วัน$ 0-55.16%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ MARS (MARS)

Mars Token is a community-driven crypto project built to support wildlife conservation efforts, starting with a real-world impact at Tanganyika Wildlife Park in Kansas. Inspired by the birth of a baby pygmy hippo on June 26, 2025, the Mars community rallied to raise over $3,000 in donations to help name and support the animal—now officially named “Mars.”

This project blends blockchain innovation with real-world giving. Through creator rewards, NFT campaigns, and merchandise, Mars Token creates ongoing funding opportunities for endangered species while rewarding holders with unique digital collectibles and future perks like special access to the park.

Mars isn’t just a token—it’s a mission to make crypto meaningful by driving awareness, donations, and long-term support for animal conservation.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา MARS (USD)

MARS (MARS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MARS (MARS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MARS

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MARS ตอนนี้!

MARS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MARS (MARS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MARS (MARS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MARSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MARS (MARS)

วันนี้ MARS (MARS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MARS เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MARS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MARS เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MARS คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MARS คือ $ 274.84K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือ 999.84M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MARS คือเท่าใด?
MARS ถึงราคา ATH ที่ 0.00216265 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MARS คือเท่าไร?
MARS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MARS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MARS คือ -- USD
ปีนี้ MARS จะสูงขึ้นอีกไหม?
MARS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MARS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MARS (MARS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

