ราคาปัจจุบัน LIFI วันนี้ คือ 0.00864007 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LIFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LIFI

ข้อมูลราคา LIFI

เอกสารไวท์เปเปอร์ LIFI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LIFI

โทเคโนมิกส์ LIFI

การคาดการณ์ราคา LIFI

LIFI โลโก้

LIFI ราคา (LIFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LIFI เป็น USD

$0.00864007
$0.00864007$0.00864007
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
LIFI (LIFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:55:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา LIFI (LIFI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03303058
$ 0.03303058$ 0.03303058

$ 0.00860711
$ 0.00860711$ 0.00860711

--

--

-8.60%

-8.60%

ราคาเรียลไทม์ LIFI (LIFI) คือ $0.00864007 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLIFI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LIFI คือ $ 0.03303058 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00860711

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LIFI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.60% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

LIFI (LIFI) ข้อมูลการตลาด

$ 64.80K
$ 64.80K$ 64.80K

--
----

$ 64.80K
$ 64.80K$ 64.80K

7.50M
7.50M 7.50M

7,500,000.0
7,500,000.0 7,500,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LIFI คือ $ 64.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LIFI คือ 7.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 7500000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 64.80K

ประวัติราคา LIFI (LIFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา LIFI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LIFI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0048892937
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LIFI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LIFI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0048892937-56.58%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ LIFI (LIFI)

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา LIFI (USD)

LIFI (LIFI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ LIFI (LIFI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ LIFI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา LIFI ตอนนี้!

LIFI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ LIFI (LIFI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LIFI (LIFI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LIFIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LIFI (LIFI)

วันนี้ LIFI (LIFI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LIFI เป็นUSD คือ 0.00864007 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LIFI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LIFI เป็น USD คือ $ 0.00864007 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ LIFI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LIFI คือ $ 64.80K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LIFI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LIFI คือ 7.50M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LIFI คือเท่าใด?
LIFI ถึงราคา ATH ที่ 0.03303058 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LIFI คือเท่าไร?
LIFI ถึงราคา ATL ที่ 0.00860711 USD
ปริมาณการเทรดของ LIFI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LIFI คือ -- USD
ปีนี้ LIFI จะสูงขึ้นอีกไหม?
LIFI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LIFI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ LIFI (LIFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

