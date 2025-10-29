ราคาปัจจุบัน Koala วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KOALA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KOALA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Koala วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KOALA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KOALA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KOALA

ข้อมูลราคา KOALA

โทเคโนมิกส์ KOALA

การคาดการณ์ราคา KOALA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Koala โลโก้

Koala ราคา (KOALA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KOALA เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Koala (KOALA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:06:36 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Koala (KOALA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

-1.09%

-1.09%

ราคาเรียลไทม์ Koala (KOALA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKOALA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KOALA คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KOALA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Koala (KOALA) ข้อมูลการตลาด

$ 38.62K
$ 38.62K$ 38.62K

--
----

$ 41.97K
$ 41.97K$ 41.97K

923.23M
923.23M 923.23M

1,003,233,203.0248661
1,003,233,203.0248661 1,003,233,203.0248661

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Koala คือ $ 38.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KOALA คือ 923.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 1003233203.0248661 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 41.97K

ประวัติราคา Koala (KOALA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Koala เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Koala เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Koala เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Koala เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ 0-75.50%
60 วัน$ 0-95.19%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Koala (KOALA)

KOALA is no ordinary koala. It's a meme magician wearing smart glasses, residing on the blockchain! KOALA Core Economic Model Deflation Burn + LP Shareholder Dividends + Fission Income + Honor Dividends Total 1.3 billion, all publicly circulated! • 1.2 billion: Deposited into the pool to form LPs (LPs are permanently locked in the black hole) • 10 million: Positions held on seven major exchanges (already listed) • 90 million: Locked in the Honor Dividend Pool (automatically distributed upon reaching the required criteria)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Koala (USD)

Koala (KOALA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Koala (KOALA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Koala

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Koala ตอนนี้!

KOALA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Koala (KOALA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Koala (KOALA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KOALAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Koala (KOALA)

วันนี้ Koala (KOALA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KOALA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KOALA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KOALA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Koala คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KOALA คือ $ 38.62K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KOALA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KOALA คือ 923.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KOALA คือเท่าใด?
KOALA ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KOALA คือเท่าไร?
KOALA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ KOALA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KOALA คือ -- USD
ปีนี้ KOALA จะสูงขึ้นอีกไหม?
KOALA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KOALA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:06:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Koala (KOALA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,762.56
$112,762.56$112,762.56

-1.63%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,973.61
$3,973.61$3,973.61

-3.00%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03936
$0.03936$0.03936

-15.24%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.74
$192.74$192.74

-3.09%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$4.0300
$4.0300$4.0300

+4.47%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,973.61
$3,973.61$3,973.61

-3.00%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,762.56
$112,762.56$112,762.56

-1.63%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.74
$192.74$192.74

-3.09%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5985
$2.5985$2.5985

-1.42%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19292
$0.19292$0.19292

-3.42%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009626
$0.009626$0.009626

-3.74%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.506
$1.506$1.506

+100.80%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000405
$0.0000000405$0.0000000405

+370.93%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011900
$0.011900$0.011900

+376.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.506
$1.506$1.506

+100.80%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00184
$0.00184$0.00184

+84.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000074
$0.0000000000000000074$0.0000000000000000074

+64.44%