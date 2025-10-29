ราคาปัจจุบัน KittehCoin วันนี้ คือ 0.00112447 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEOW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน KittehCoin วันนี้ คือ 0.00112447 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEOW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

KittehCoin โลโก้

KittehCoin ราคา (MEOW)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MEOW เป็น USD

$0.00112449
$0.00112449$0.00112449
-2.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
KittehCoin (MEOW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:19:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา KittehCoin (MEOW) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00103494
$ 0.00103494$ 0.00103494
ต่ำสุด 24h
$ 0.00121116
$ 0.00121116$ 0.00121116
สูงสุด 24h

$ 0.00103494
$ 0.00103494$ 0.00103494

$ 0.00121116
$ 0.00121116$ 0.00121116

$ 0.00439965
$ 0.00439965$ 0.00439965

$ 0
$ 0$ 0

+2.85%

-2.95%

-37.59%

-37.59%

ราคาเรียลไทม์ KittehCoin (MEOW) คือ $0.00112447 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEOW ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00103494 และราคาสูงสุด $ 0.00121116 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEOW คือ $ 0.00439965 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEOW มีการเปลี่ยนแปลง +2.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -37.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

KittehCoin (MEOW) ข้อมูลการตลาด

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

997.93M
997.93M 997.93M

997,925,587.199592
997,925,587.199592 997,925,587.199592

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KittehCoin คือ $ 1.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEOW คือ 997.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 997925587.199592 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.12M

ประวัติราคา KittehCoin (MEOW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา KittehCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KittehCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004111260
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KittehCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007269660
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KittehCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.95%
30 วัน$ -0.0004111260-36.56%
60 วัน$ -0.0007269660-64.64%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ KittehCoin (MEOW)

Originally born on the BitcoinTalk forum over 11 years ago, KittehCoin is one of the earliest memecoins in crypto history. In the same spirit as legendary typos like HODL (a drunken misspelling of “hold”) and DOGE (a playful misspelling of “dog” popularized on Reddit), Kitteh was part of the chaotic, fun, and pioneering culture that defined early crypto.

We’ve secured the original domain from the BitcoinTalk era: 🔗 https://kittehcoinpool.com/

it’s time for Kitteh to shine.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา KittehCoin (USD)

KittehCoin (MEOW) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ KittehCoin (MEOW) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ KittehCoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา KittehCoin ตอนนี้!

MEOW เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ KittehCoin (MEOW)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ KittehCoin (MEOW) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEOWโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ KittehCoin (MEOW)

วันนี้ KittehCoin (MEOW) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEOW เป็นUSD คือ 0.00112447 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEOW เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEOW เป็น USD คือ $ 0.00112447 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ KittehCoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEOW คือ $ 1.12M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEOW คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEOW คือ 997.93M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEOW คือเท่าใด?
MEOW ถึงราคา ATH ที่ 0.00439965 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEOW คือเท่าไร?
MEOW ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MEOW คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEOW คือ -- USD
ปีนี้ MEOW จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEOW อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEOW เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:19:46 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

