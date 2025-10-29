ราคาปัจจุบัน Hyve วันนี้ คือ 0.00224948 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HYVE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hyve วันนี้ คือ 0.00224948 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HYVE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HYVE

ข้อมูลราคา HYVE

เอกสารไวท์เปเปอร์ HYVE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HYVE

โทเคโนมิกส์ HYVE

การคาดการณ์ราคา HYVE

Hyve โลโก้

Hyve ราคา (HYVE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HYVE เป็น USD

$0.00224948
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hyve (HYVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:49:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hyve (HYVE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.002104
ต่ำสุด 24h
$ 0.00225588
สูงสุด 24h

$ 0.002104
$ 0.00225588
$ 0.756865
$ 0.00159105
-0.00%

-0.22%

-17.03%

-17.03%

ราคาเรียลไทม์ Hyve (HYVE) คือ $0.00224948 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHYVE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.002104 และราคาสูงสุด $ 0.00225588 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HYVE คือ $ 0.756865 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00159105

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HYVE มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hyve (HYVE) ข้อมูลการตลาด

$ 171.57K
--
$ 224.95K
76.27M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hyve คือ $ 171.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HYVE คือ 76.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 224.95K

ประวัติราคา Hyve (HYVE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hyve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyve เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002262733
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyve เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011274132
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyve เป็น USD เท่ากับ $ -0.003636409386126599

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.22%
30 วัน$ -0.0002262733-10.05%
60 วัน$ -0.0011274132-50.11%
90 วัน$ -0.003636409386126599-61.78%

อะไรคือ Hyve (HYVE)

An autonomous ecosystem that solves the current problems in the global freelance and workforce market, leveraging the power of decentralized technologies while adding features that are non-existent on any current platform.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Hyve (USD)

Hyve (HYVE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hyve (HYVE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hyve

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hyve ตอนนี้!

HYVE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hyve (HYVE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hyve (HYVE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HYVEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hyve (HYVE)

วันนี้ Hyve (HYVE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HYVE เป็นUSD คือ 0.00224948 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HYVE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HYVE เป็น USD คือ $ 0.00224948 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hyve คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HYVE คือ $ 171.57K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HYVE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HYVE คือ 76.27M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HYVE คือเท่าใด?
HYVE ถึงราคา ATH ที่ 0.756865 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HYVE คือเท่าไร?
HYVE ถึงราคา ATL ที่ 0.00159105 USD
ปริมาณการเทรดของ HYVE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HYVE คือ -- USD
ปีนี้ HYVE จะสูงขึ้นอีกไหม?
HYVE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HYVE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

