ราคาปัจจุบัน Hypr วันนี้ คือ 0.00246422 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYPR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HYPR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HYPR

ข้อมูลราคา HYPR

เอกสารไวท์เปเปอร์ HYPR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HYPR

โทเคโนมิกส์ HYPR

การคาดการณ์ราคา HYPR

Hypr โลโก้

Hypr ราคา (HYPR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HYPR เป็น USD

$0.00246805
$0.00246805$0.00246805
+26.10%1D
Hypr (HYPR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:02:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hypr (HYPR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00189976
$ 0.00189976$ 0.00189976
ต่ำสุด 24h
$ 0.00248809
$ 0.00248809$ 0.00248809
สูงสุด 24h

$ 0.00189976
$ 0.00189976$ 0.00189976

$ 0.00248809
$ 0.00248809$ 0.00248809

$ 0.00874279
$ 0.00874279$ 0.00874279

$ 0.00118399
$ 0.00118399$ 0.00118399

+2.71%

+25.87%

+54.10%

+54.10%

ราคาเรียลไทม์ Hypr (HYPR) คือ $0.00246422 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHYPR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00189976 และราคาสูงสุด $ 0.00248809 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HYPR คือ $ 0.00874279 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00118399

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HYPR มีการเปลี่ยนแปลง +2.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +25.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +54.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hypr (HYPR) ข้อมูลการตลาด

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

760.00M
760.00M 760.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hypr คือ $ 1.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HYPR คือ 760.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.47M

ประวัติราคา Hypr (HYPR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hypr เป็น USD เท่ากับ $ +0.00050649
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hypr เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001514206
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hypr เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013994283
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hypr เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00050649+25.87%
30 วัน$ -0.0001514206-6.14%
60 วัน$ -0.0013994283-56.78%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Hypr (HYPR)

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Hypr (USD)

Hypr (HYPR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hypr (HYPR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hypr

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hypr ตอนนี้!

HYPR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hypr (HYPR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hypr (HYPR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HYPRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hypr (HYPR)

วันนี้ Hypr (HYPR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HYPR เป็นUSD คือ 0.00246422 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HYPR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HYPR เป็น USD คือ $ 0.00246422 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hypr คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HYPR คือ $ 1.88M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HYPR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HYPR คือ 760.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HYPR คือเท่าใด?
HYPR ถึงราคา ATH ที่ 0.00874279 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HYPR คือเท่าไร?
HYPR ถึงราคา ATL ที่ 0.00118399 USD
ปริมาณการเทรดของ HYPR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HYPR คือ -- USD
ปีนี้ HYPR จะสูงขึ้นอีกไหม?
HYPR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HYPR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:02:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hypr (HYPR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

