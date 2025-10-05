ราคาปัจจุบัน Horizon วันนี้ คือ 0.00601846 USD ติดตามการอัปเดตราคา HRZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HRZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Horizon วันนี้ คือ 0.00601846 USD ติดตามการอัปเดตราคา HRZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HRZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 HRZ เป็น USD

$0.00601846
$0.00601846
+1.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Horizon (HRZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Horizon (HRZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00587474
$ 0.00587474
ต่ำสุด 24h
$ 0.00602497
$ 0.00602497
สูงสุด 24h

$ 0.00587474
$ 0.00587474

$ 0.00602497
$ 0.00602497

$ 0.126194
$ 0.126194

$ 0.00524898
$ 0.00524898

-0.10%

+1.98%

-6.41%

-6.41%

ราคาเรียลไทม์ Horizon (HRZ) คือ $0.00601846 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHRZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00587474 และราคาสูงสุด $ 0.00602497 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HRZ คือ $ 0.126194 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00524898

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HRZ มีการเปลี่ยนแปลง -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Horizon (HRZ) ข้อมูลการตลาด

$ 51.70K
$ 51.70K

--
--

$ 57.71K
$ 57.71K

8.58M
8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Horizon คือ $ 51.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HRZ คือ 8.58M โดยมีอุปทานรวมที่ 9577807.002004618 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.71K

ประวัติราคา Horizon (HRZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Horizon เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011695
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Horizon เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007001960
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Horizon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019321272
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Horizon เป็น USD เท่ากับ $ -0.01715174262577608

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011695+1.98%
30 วัน$ +0.0007001960+11.63%
60 วัน$ -0.0019321272-32.10%
90 วัน$ -0.01715174262577608-74.02%

อะไรคือ Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Horizon (USD)

Horizon (HRZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Horizon (HRZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Horizon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Horizon ตอนนี้!

HRZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Horizon (HRZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Horizon (HRZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HRZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Horizon (HRZ)

วันนี้ Horizon (HRZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HRZ เป็นUSD คือ 0.00601846 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HRZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HRZ เป็น USD คือ $ 0.00601846 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Horizon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HRZ คือ $ 51.70K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HRZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HRZ คือ 8.58M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HRZ คือเท่าใด?
HRZ ถึงราคา ATH ที่ 0.126194 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HRZ คือเท่าไร?
HRZ ถึงราคา ATL ที่ 0.00524898 USD
ปริมาณการเทรดของ HRZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HRZ คือ -- USD
ปีนี้ HRZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
HRZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HRZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:37 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น