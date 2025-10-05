Horizon ราคา (HRZ)
-0.10%
+1.98%
-6.41%
-6.41%
ราคาเรียลไทม์ Horizon (HRZ) คือ $0.00601846 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHRZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00587474 และราคาสูงสุด $ 0.00602497 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HRZ คือ $ 0.126194 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00524898
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HRZ มีการเปลี่ยนแปลง -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Horizon คือ $ 51.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HRZ คือ 8.58M โดยมีอุปทานรวมที่ 9577807.002004618 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.71K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Horizon เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011695
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Horizon เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007001960
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Horizon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019321272
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Horizon เป็น USD เท่ากับ $ -0.01715174262577608
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00011695
|+1.98%
|30 วัน
|$ +0.0007001960
|+11.63%
|60 วัน
|$ -0.0019321272
|-32.10%
|90 วัน
|$ -0.01715174262577608
|-74.02%
Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.
Prices are typically derived from the average of external market data sources.
The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.
