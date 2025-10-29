ราคาปัจจุบัน HoldME Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HOLDME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HOLDME ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HoldME Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HOLDME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HOLDME ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

HoldME Token ราคา (HOLDME)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HOLDME เป็น USD

$0.00014391
-3.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
HoldME Token (HOLDME) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:48:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา HoldME Token (HOLDME) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.30%

-3.24%

+0.34%

+0.34%

ราคาเรียลไทม์ HoldME Token (HOLDME) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHOLDME ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HOLDME คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HOLDME มีการเปลี่ยนแปลง -1.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.24% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HoldME Token (HOLDME) ข้อมูลการตลาด

$ 144.03K
--
$ 144.03K
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HoldME Token คือ $ 144.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HOLDME คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 144.03K

ประวัติราคา HoldME Token (HOLDME) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HoldME Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HoldME Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HoldME Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HoldME Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.24%
30 วัน$ 0-8.78%
60 วัน$ 0-36.60%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ HoldME Token (HOLDME)

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.

No Promises. Just Action.

HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.

Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.

Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.

We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.

The result isn’t speculation. It’s accountability.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา HoldME Token (USD)

HoldME Token (HOLDME) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HoldME Token (HOLDME) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HoldME Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HoldME Token ตอนนี้!

HOLDME เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ HoldME Token (HOLDME)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HoldME Token (HOLDME) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HOLDMEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HoldME Token (HOLDME)

วันนี้ HoldME Token (HOLDME) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HOLDME เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HOLDME เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HOLDME เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HoldME Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HOLDME คือ $ 144.03K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HOLDME คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HOLDME คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HOLDME คือเท่าใด?
HOLDME ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HOLDME คือเท่าไร?
HOLDME ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ HOLDME คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HOLDME คือ -- USD
ปีนี้ HOLDME จะสูงขึ้นอีกไหม?
HOLDME อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HOLDME เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:48:54 (UTC+8)

