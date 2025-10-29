ราคาปัจจุบัน HAMZ วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAMZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HAMZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HAMZ วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAMZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HAMZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HAMZ

ข้อมูลราคา HAMZ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HAMZ

โทเคโนมิกส์ HAMZ

การคาดการณ์ราคา HAMZ

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

HAMZ โลโก้

HAMZ ราคา (HAMZ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HAMZ เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
HAMZ (HAMZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:49:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา HAMZ (HAMZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.68%

-5.68%

ราคาเรียลไทม์ HAMZ (HAMZ) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHAMZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HAMZ คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HAMZ มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.68% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HAMZ (HAMZ) ข้อมูลการตลาด

$ 8.33K
$ 8.33K$ 8.33K

--
----

$ 8.33K
$ 8.33K$ 8.33K

999.94M
999.94M 999.94M

999,936,141.691045
999,936,141.691045 999,936,141.691045

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HAMZ คือ $ 8.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HAMZ คือ 999.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 999936141.691045 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.33K

ประวัติราคา HAMZ (HAMZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HAMZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HAMZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HAMZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HAMZ เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-11.43%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ HAMZ (HAMZ)

Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana.

$HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา HAMZ (USD)

HAMZ (HAMZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HAMZ (HAMZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HAMZ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HAMZ ตอนนี้!

HAMZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ HAMZ (HAMZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HAMZ (HAMZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HAMZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HAMZ (HAMZ)

วันนี้ HAMZ (HAMZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HAMZ เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HAMZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HAMZ เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HAMZ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HAMZ คือ $ 8.33K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HAMZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HAMZ คือ 999.94M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HAMZ คือเท่าใด?
HAMZ ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HAMZ คือเท่าไร?
HAMZ ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ HAMZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HAMZ คือ -- USD
ปีนี้ HAMZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
HAMZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HAMZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:49:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HAMZ (HAMZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,164.18
$113,164.18$113,164.18

-1.28%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,988.28
$3,988.28$3,988.28

-2.65%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03960
$0.03960$0.03960

-14.72%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$194.19
$194.19$194.19

-2.36%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9071
$3.9071$3.9071

+1.28%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,988.28
$3,988.28$3,988.28

-2.65%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,164.18
$113,164.18$113,164.18

-1.28%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$194.19
$194.19$194.19

-2.36%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6072
$2.6072$2.6072

-1.09%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19362
$0.19362$0.19362

-3.07%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.011400
$0.011400$0.011400

+14.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.459
$1.459$1.459

+94.53%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000398
$0.0000000398$0.0000000398

+362.79%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007210
$0.007210$0.007210

+188.40%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00209
$0.00209$0.00209

+109.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.459
$1.459$1.459

+94.53%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000077
$0.0000000000000000077$0.0000000000000000077

+71.11%