ราคาเรียลไทม์ Grow ($GROW) คือ $0.00000223 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$GROW ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000219 และราคาสูงสุด $ 0.0000023 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $GROW คือ $ 0.00000996 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000211
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $GROW มีการเปลี่ยนแปลง -1.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.39% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Grow คือ $ 223.06K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $GROW คือ 100.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 223.06K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Grow เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Grow เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000009075
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Grow เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000013273
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Grow เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.39%
|30 วัน
|$ -0.0000009075
|-40.69%
|60 วัน
|$ -0.0000013273
|-59.52%
|90 วัน
|$ 0
|--
Glowbi is a character-led IP that has already completed three coordinated launches on Abstract: Mysterious seeds, $GROW token, and Glowbuds NFTs. These assets demonstrated how entertainment, storytelling, and creator-aligned economics can bring real, sustainable value to Abstract and the creators. Our approach was deliberately designed to showcase what high-quality IP can achieve on-chain while onboarding culture and users from other ecosystems. Launching with top artists and welcoming their collector communities from across chains brings fresh liquidity and cultural energy into Abstract. Our mission is to make Abstract the home of the strongest IP-driven tokens by curating and launching with top artists across chains, which we execute through the GROW Agency.
