ราคาปัจจุบัน Gorbagana Daemon วันนี้ คือ 0.00004868 USD ติดตามการอัปเดตราคา OSCAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OSCAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Gorbagana Daemon โลโก้

Gorbagana Daemon ราคา (OSCAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OSCAR เป็น USD

--
----
+14.10%1D
mexc
USD
Gorbagana Daemon (OSCAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:39:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00004143
$ 0.00004143
ต่ำสุด 24h
$ 0.00005375
$ 0.00005375
สูงสุด 24h

$ 0.00004143
$ 0.00004143

$ 0.00005375
$ 0.00005375

$ 0.00095849
$ 0.00095849

$ 0.00002628
$ 0.00002628

-1.38%

+11.42%

+66.59%

+66.59%

ราคาเรียลไทม์ Gorbagana Daemon (OSCAR) คือ $0.00004868 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOSCAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00004143 และราคาสูงสุด $ 0.00005375 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OSCAR คือ $ 0.00095849 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002628

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OSCAR มีการเปลี่ยนแปลง -1.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +11.42% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +66.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Gorbagana Daemon (OSCAR) ข้อมูลการตลาด

$ 48.59K
$ 48.59K

--
--

$ 48.59K
$ 48.59K

999.90M
999.90M

999,897,865.650565
999,897,865.650565

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gorbagana Daemon คือ $ 48.59K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OSCAR คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999897865.650565 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 48.59K

ประวัติราคา Gorbagana Daemon (OSCAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gorbagana Daemon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gorbagana Daemon เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000103604
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gorbagana Daemon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000012018
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gorbagana Daemon เป็น USD เท่ากับ $ -0.00010819662896151606

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+11.42%
30 วัน$ +0.0000103604+21.28%
60 วัน$ -0.0000012018-2.46%
90 วัน$ -0.00010819662896151606-68.96%

อะไรคือ Gorbagana Daemon (OSCAR)

การคาดการณ์ราคา Gorbagana Daemon (USD)

Gorbagana Daemon (OSCAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Gorbagana Daemon (OSCAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Gorbagana Daemon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Gorbagana Daemon ตอนนี้!

OSCAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Gorbagana Daemon (OSCAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gorbagana Daemon (OSCAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OSCARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gorbagana Daemon (OSCAR)

วันนี้ Gorbagana Daemon (OSCAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OSCAR เป็นUSD คือ 0.00004868 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OSCAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OSCAR เป็น USD คือ $ 0.00004868 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gorbagana Daemon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OSCAR คือ $ 48.59K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OSCAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OSCAR คือ 999.90M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OSCAR คือเท่าใด?
OSCAR ถึงราคา ATH ที่ 0.00095849 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OSCAR คือเท่าไร?
OSCAR ถึงราคา ATL ที่ 0.00002628 USD
ปริมาณการเทรดของ OSCAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OSCAR คือ -- USD
ปีนี้ OSCAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
OSCAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OSCAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:39:26 (UTC+8)

$112,743.10

$3,980.17

$0.03580

$193.27

$3.7813

$3,980.17

$112,743.10

$193.27

$2.6014

$0.19281

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.012300

$1.552

$0.0000000400

$0.008809

$1.552

$0.00192

$0.0000000000000000074

