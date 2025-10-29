ราคาปัจจุบัน Glidr วันนี้ คือ 1.19 USD ติดตามการอัปเดตราคา GLIDR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GLIDR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Glidr วันนี้ คือ 1.19 USD ติดตามการอัปเดตราคา GLIDR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GLIDR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GLIDR

ข้อมูลราคา GLIDR

เอกสารไวท์เปเปอร์ GLIDR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GLIDR

โทเคโนมิกส์ GLIDR

การคาดการณ์ราคา GLIDR

Glidr ราคา (GLIDR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GLIDR เป็น USD

$1.19
+0.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Glidr (GLIDR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:13:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Glidr (GLIDR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.15
ต่ำสุด 24h
$ 1.19
สูงสุด 24h

$ 1.15
$ 1.19
$ 1.24
$ 1.083
+1.42%

+1.73%

+3.01%

+3.01%

ราคาเรียลไทม์ Glidr (GLIDR) คือ $1.19 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGLIDR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.15 และราคาสูงสุด $ 1.19 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GLIDR คือ $ 1.24 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.083

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GLIDR มีการเปลี่ยนแปลง +1.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.73% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Glidr (GLIDR) ข้อมูลการตลาด

$ 33.00M
--
$ 118.04M
27.96M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Glidr คือ $ 33.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GLIDR คือ 27.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 118.04M

ประวัติราคา Glidr (GLIDR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Glidr เป็น USD เท่ากับ $ +0.02019071
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Glidr เป็น USD เท่ากับ $ +0.0268471140
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Glidr เป็น USD เท่ากับ $ +0.0865095490
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Glidr เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.02019071+1.73%
30 วัน$ +0.0268471140+2.26%
60 วัน$ +0.0865095490+7.27%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Glidr (GLIDR)

Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Glidr (USD)

Glidr (GLIDR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Glidr (GLIDR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Glidr

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Glidr ตอนนี้!

GLIDR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Glidr (GLIDR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Glidr (GLIDR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GLIDRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Glidr (GLIDR)

วันนี้ Glidr (GLIDR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GLIDR เป็นUSD คือ 1.19 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GLIDR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GLIDR เป็น USD คือ $ 1.19 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Glidr คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GLIDR คือ $ 33.00M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GLIDR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GLIDR คือ 27.96M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GLIDR คือเท่าใด?
GLIDR ถึงราคา ATH ที่ 1.24 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GLIDR คือเท่าไร?
GLIDR ถึงราคา ATL ที่ 1.083 USD
ปริมาณการเทรดของ GLIDR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GLIDR คือ -- USD
ปีนี้ GLIDR จะสูงขึ้นอีกไหม?
GLIDR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GLIDR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:13:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Glidr (GLIDR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$115,282.30

$4,143.32

$0.03819

$200.90

$3.9176

$4,143.32

$115,282.30

$200.90

$2.6687

$0.20205

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008980

$1.696

$0.0000000420

$0.008060

$0.00184

$0.0127

$0.0000000000000000070

