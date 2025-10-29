ราคาปัจจุบัน Giko Cat วันนี้ คือ 0.208514 USD ติดตามการอัปเดตราคา GIKO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GIKO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Giko Cat วันนี้ คือ 0.208514 USD ติดตามการอัปเดตราคา GIKO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GIKO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GIKO

ข้อมูลราคา GIKO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GIKO

โทเคโนมิกส์ GIKO

การคาดการณ์ราคา GIKO

Giko Cat โลโก้

Giko Cat ราคา (GIKO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GIKO เป็น USD

$0.20855
$0.20855$0.20855
-3.50%1D
Giko Cat (GIKO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:13:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Giko Cat (GIKO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.205626
$ 0.205626$ 0.205626
ต่ำสุด 24h
$ 0.224963
$ 0.224963$ 0.224963
สูงสุด 24h

$ 0.205626
$ 0.205626$ 0.205626

$ 0.224963
$ 0.224963$ 0.224963

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 0.186777
$ 0.186777$ 0.186777

+0.45%

-3.59%

+2.53%

+2.53%

ราคาเรียลไทม์ Giko Cat (GIKO) คือ $0.208514 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGIKO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.205626 และราคาสูงสุด $ 0.224963 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GIKO คือ $ 6.95 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.186777

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GIKO มีการเปลี่ยนแปลง +0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.53% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Giko Cat (GIKO) ข้อมูลการตลาด

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

10.00M
10.00M 10.00M

9,999,192.712835401
9,999,192.712835401 9,999,192.712835401

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Giko Cat คือ $ 2.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GIKO คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 9999192.712835401 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.09M

ประวัติราคา Giko Cat (GIKO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Giko Cat เป็น USD เท่ากับ $ -0.0077650137100411
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Giko Cat เป็น USD เท่ากับ $ -0.0653827758
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Giko Cat เป็น USD เท่ากับ $ -0.1199840850
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Giko Cat เป็น USD เท่ากับ $ -0.5362986733190863

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0077650137100411-3.59%
30 วัน$ -0.0653827758-31.35%
60 วัน$ -0.1199840850-57.54%
90 วัน$ -0.5362986733190863-72.00%

อะไรคือ Giko Cat (GIKO)

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Giko Cat (USD)

Giko Cat (GIKO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Giko Cat (GIKO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Giko Cat

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Giko Cat ตอนนี้!

GIKO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Giko Cat (GIKO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Giko Cat (GIKO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GIKOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Giko Cat (GIKO)

วันนี้ Giko Cat (GIKO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GIKO เป็นUSD คือ 0.208514 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GIKO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GIKO เป็น USD คือ $ 0.208514 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Giko Cat คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GIKO คือ $ 2.09M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GIKO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GIKO คือ 10.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GIKO คือเท่าใด?
GIKO ถึงราคา ATH ที่ 6.95 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GIKO คือเท่าไร?
GIKO ถึงราคา ATL ที่ 0.186777 USD
ปริมาณการเทรดของ GIKO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GIKO คือ -- USD
ปีนี้ GIKO จะสูงขึ้นอีกไหม?
GIKO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GIKO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:13:17 (UTC+8)

