ราคาปัจจุบัน GarudaX วันนี้ คือ 0.00442433 USD ติดตามการอัปเดตราคา GRDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GRDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRDX

ข้อมูลราคา GRDX

เอกสารไวท์เปเปอร์ GRDX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GRDX

โทเคโนมิกส์ GRDX

การคาดการณ์ราคา GRDX

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

GarudaX โลโก้

GarudaX ราคา (GRDX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GRDX เป็น USD

$0.00442433
$0.00442433$0.00442433
-2.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GarudaX (GRDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:46:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา GarudaX (GRDX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00440815
$ 0.00440815$ 0.00440815
ต่ำสุด 24h
$ 0.00455508
$ 0.00455508$ 0.00455508
สูงสุด 24h

$ 0.00440815
$ 0.00440815$ 0.00440815

$ 0.00455508
$ 0.00455508$ 0.00455508

$ 0.00593594
$ 0.00593594$ 0.00593594

$ 0.00183371
$ 0.00183371$ 0.00183371

-0.53%

-2.55%

-7.94%

-7.94%

ราคาเรียลไทม์ GarudaX (GRDX) คือ $0.00442433 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGRDX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00440815 และราคาสูงสุด $ 0.00455508 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GRDX คือ $ 0.00593594 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00183371

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GRDX มีการเปลี่ยนแปลง -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.94% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

GarudaX (GRDX) ข้อมูลการตลาด

$ 190.48K
$ 190.48K$ 190.48K

--
----

$ 421.77K
$ 421.77K$ 421.77K

43.05M
43.05M 43.05M

95,329,657.0
95,329,657.0 95,329,657.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GarudaX คือ $ 190.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GRDX คือ 43.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 95329657.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 421.77K

ประวัติราคา GarudaX (GRDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GarudaX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000116078250022058
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GarudaX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005890234
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GarudaX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003355509
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GarudaX เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000116078250022058-2.55%
30 วัน$ -0.0005890234-13.31%
60 วัน$ -0.0003355509-7.58%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ GarudaX (GRDX)

GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา GarudaX (USD)

GarudaX (GRDX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ GarudaX (GRDX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ GarudaX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา GarudaX ตอนนี้!

GRDX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ GarudaX (GRDX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GarudaX (GRDX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GRDXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GarudaX (GRDX)

วันนี้ GarudaX (GRDX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GRDX เป็นUSD คือ 0.00442433 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GRDX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GRDX เป็น USD คือ $ 0.00442433 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ GarudaX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GRDX คือ $ 190.48K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GRDX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GRDX คือ 43.05M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GRDX คือเท่าใด?
GRDX ถึงราคา ATH ที่ 0.00593594 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GRDX คือเท่าไร?
GRDX ถึงราคา ATL ที่ 0.00183371 USD
ปริมาณการเทรดของ GRDX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GRDX คือ -- USD
ปีนี้ GRDX จะสูงขึ้นอีกไหม?
GRDX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GRDX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:46:18 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

