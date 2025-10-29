ราคาปัจจุบัน Fork Chain วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FORK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FORK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Fork Chain วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FORK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FORK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FORK

ข้อมูลราคา FORK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FORK

โทเคโนมิกส์ FORK

การคาดการณ์ราคา FORK

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Fork Chain โลโก้

Fork Chain ราคา (FORK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FORK เป็น USD

--
----
+0.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fork Chain (FORK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:03:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Fork Chain (FORK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00497353
$ 0.00497353$ 0.00497353

$ 0
$ 0$ 0

-2.20%

+0.56%

-7.86%

-7.86%

ราคาเรียลไทม์ Fork Chain (FORK) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFORK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FORK คือ $ 0.00497353 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FORK มีการเปลี่ยนแปลง -2.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Fork Chain (FORK) ข้อมูลการตลาด

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

--
----

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

999.44M
999.44M 999.44M

999,435,657.850272
999,435,657.850272 999,435,657.850272

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fork Chain คือ $ 20.32K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FORK คือ 999.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 999435657.850272 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.32K

ประวัติราคา Fork Chain (FORK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fork Chain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fork Chain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fork Chain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fork Chain เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.56%
30 วัน$ 0-8.35%
60 วัน$ 0-48.97%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Fork Chain (FORK)

We $FORK solana. Your second chance.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Fork Chain (USD)

Fork Chain (FORK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Fork Chain (FORK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Fork Chain

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Fork Chain ตอนนี้!

FORK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Fork Chain (FORK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Fork Chain (FORK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FORKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fork Chain (FORK)

วันนี้ Fork Chain (FORK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FORK เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FORK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FORK เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Fork Chain คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FORK คือ $ 20.32K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FORK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FORK คือ 999.44M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FORK คือเท่าใด?
FORK ถึงราคา ATH ที่ 0.00497353 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FORK คือเท่าไร?
FORK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FORK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FORK คือ -- USD
ปีนี้ FORK จะสูงขึ้นอีกไหม?
FORK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FORK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:03:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fork Chain (FORK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,588.09
$112,588.09$112,588.09

-1.79%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,964.35
$3,964.35$3,964.35

-3.23%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03920
$0.03920$0.03920

-15.59%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.50
$192.50$192.50

-3.21%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$4.0322
$4.0322$4.0322

+4.53%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,964.35
$3,964.35$3,964.35

-3.23%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,588.09
$112,588.09$112,588.09

-1.79%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.50
$192.50$192.50

-3.21%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5908
$2.5908$2.5908

-1.71%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19224
$0.19224$0.19224

-3.76%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.010808
$0.010808$0.010808

+8.08%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.516
$1.516$1.516

+102.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.010836
$0.010836$0.010836

+333.44%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000404
$0.0000000404$0.0000000404

+369.76%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.516
$1.516$1.516

+102.13%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00191
$0.00191$0.00191

+91.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000074
$0.0000000000000000074$0.0000000000000000074

+64.44%