ราคาปัจจุบัน FartCoin วันนี้ คือ 0.00626907 USD ติดตามการอัปเดตราคา FART เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FART ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

FartCoin โลโก้

FartCoin ราคา (FART)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FART เป็น USD

$0.00626907
$0.00626907
-5.50%1D
FartCoin (FART) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:43:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FartCoin (FART) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00571048
$ 0.00571048
ต่ำสุด 24h
$ 0.00664012
$ 0.00664012
สูงสุด 24h

$ 0.00571048
$ 0.00571048

$ 0.00664012
$ 0.00664012

$ 0.0192503
$ 0.0192503

$ 0
$ 0

-1.27%

-5.51%

+101.55%

+101.55%

ราคาเรียลไทม์ FartCoin (FART) คือ $0.00626907 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFART ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00571048 และราคาสูงสุด $ 0.00664012 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FART คือ $ 0.0192503 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FART มีการเปลี่ยนแปลง -1.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.51% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +101.55% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FartCoin (FART) ข้อมูลการตลาด

$ 435.32K
$ 435.32K

--
--

$ 435.32K
$ 435.32K

69.42M
69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FartCoin คือ $ 435.32K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FART คือ 69.42M โดยมีอุปทานรวมที่ 69420000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 435.32K

ประวัติราคา FartCoin (FART) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FartCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.000365874889068317
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FartCoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0107179224
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FartCoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0088118104
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FartCoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.001588974715142828

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000365874889068317-5.51%
30 วัน$ +0.0107179224+170.97%
60 วัน$ +0.0088118104+140.56%
90 วัน$ +0.001588974715142828+33.95%

อะไรคือ FartCoin (FART)

The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world.

FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token.

Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin!

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา FartCoin (USD)

FartCoin (FART) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FartCoin (FART) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FartCoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FartCoin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ FartCoin (FART)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FartCoin (FART) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FARTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FartCoin (FART)

วันนี้ FartCoin (FART) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FART เป็นUSD คือ 0.00626907 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FART เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FART เป็น USD คือ $ 0.00626907 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FartCoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FART คือ $ 435.32K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FART คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FART คือ 69.42M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FART คือเท่าใด?
FART ถึงราคา ATH ที่ 0.0192503 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FART คือเท่าไร?
FART ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FART คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FART คือ -- USD
ปีนี้ FART จะสูงขึ้นอีกไหม?
FART อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FART เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:43:29 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

$113,936.25

$4,060.57

$0.03555

$3.6048

$197.06

$4,060.57

$113,936.25

$197.06

$2.6300

$0.19804

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009490

$1.545

$0.0000000370

$0.008600

$1.545

$0.00195

$0.0000000000000000080

