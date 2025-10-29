ราคาปัจจุบัน Epoch วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา EPOCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EPOCH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Epoch วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา EPOCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EPOCH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EPOCH

ข้อมูลราคา EPOCH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ EPOCH

โทเคโนมิกส์ EPOCH

การคาดการณ์ราคา EPOCH

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Epoch โลโก้

Epoch ราคา (EPOCH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EPOCH เป็น USD

--
----
+16.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Epoch (EPOCH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:44:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Epoch (EPOCH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

+17.84%

+28.67%

+28.67%

ราคาเรียลไทม์ Epoch (EPOCH) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEPOCH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EPOCH คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EPOCH มีการเปลี่ยนแปลง +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +17.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +28.67% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Epoch (EPOCH) ข้อมูลการตลาด

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

--
----

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

899.86M
899.86M 899.86M

899,863,118.031465
899,863,118.031465 899,863,118.031465

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Epoch คือ $ 9.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EPOCH คือ 899.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 899863118.031465 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.96K

ประวัติราคา Epoch (EPOCH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Epoch เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Epoch เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Epoch เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Epoch เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+17.84%
30 วัน$ 0-21.46%
60 วัน$ 0-22.84%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Epoch (EPOCH)

$epoch is the native token of the Epoch NFT project. The visionary art movement born on Solana. It fuels a bold creative ecosystem built around art, digital collectibles, and community-powered expression. At its core, Epoch is a living, evolving universe where every piece of art is a 1/1, manually crafted by the founder using AI, with unique names and metadata that form the backbone of its lore.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Epoch (USD)

Epoch (EPOCH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Epoch (EPOCH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Epoch

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Epoch ตอนนี้!

EPOCH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Epoch (EPOCH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Epoch (EPOCH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EPOCHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Epoch (EPOCH)

วันนี้ Epoch (EPOCH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EPOCH เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EPOCH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EPOCH เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Epoch คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EPOCH คือ $ 9.96K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EPOCH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EPOCH คือ 899.86M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EPOCH คือเท่าใด?
EPOCH ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EPOCH คือเท่าไร?
EPOCH ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ EPOCH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EPOCH คือ -- USD
ปีนี้ EPOCH จะสูงขึ้นอีกไหม?
EPOCH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EPOCH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:44:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Epoch (EPOCH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,063.00
$113,063.00$113,063.00

-1.37%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,982.91
$3,982.91$3,982.91

-2.78%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04136
$0.04136$0.04136

-10.93%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.96
$193.96$193.96

-2.48%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9609
$3.9609$3.9609

+2.68%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,982.91
$3,982.91$3,982.91

-2.78%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,063.00
$113,063.00$113,063.00

-1.37%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.96
$193.96$193.96

-2.48%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5987
$2.5987$2.5987

-1.41%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19334
$0.19334$0.19334

-3.21%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.010380
$0.010380$0.010380

+3.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.448
$1.448$1.448

+93.06%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+400.00%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007710
$0.007710$0.007710

+208.40%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00205
$0.00205$0.00205

+105.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.448
$1.448$1.448

+93.06%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000076
$0.0000000000000000076$0.0000000000000000076

+68.88%