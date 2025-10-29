ราคาปัจจุบัน DuelNow วันนี้ คือ 0.00145872 USD ติดตามการอัปเดตราคา DNOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DNOW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DuelNow วันนี้ คือ 0.00145872 USD ติดตามการอัปเดตราคา DNOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DNOW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 DNOW เป็น USD

$0.00145417
$0.00145417$0.00145417
-0.30%1D
DuelNow (DNOW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:41:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DuelNow (DNOW) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00130925
$ 0.00130925$ 0.00130925
ต่ำสุด 24h
$ 0.00151749
$ 0.00151749$ 0.00151749
สูงสุด 24h

$ 0.00130925
$ 0.00130925$ 0.00130925

$ 0.00151749
$ 0.00151749$ 0.00151749

$ 0.04443182
$ 0.04443182$ 0.04443182

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-0.08%

+2.28%

+2.28%

ราคาเรียลไทม์ DuelNow (DNOW) คือ $0.00145872 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDNOW ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00130925 และราคาสูงสุด $ 0.00151749 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DNOW คือ $ 0.04443182 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DNOW มีการเปลี่ยนแปลง -0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.28% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DuelNow (DNOW) ข้อมูลการตลาด

$ 133.91K
$ 133.91K$ 133.91K

--
----

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

91.80M
91.80M 91.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DuelNow คือ $ 133.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DNOW คือ 91.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.46M

ประวัติราคา DuelNow (DNOW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DuelNow เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DuelNow เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008998047
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DuelNow เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012212473
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DuelNow เป็น USD เท่ากับ $ -0.000784136121030828

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.08%
30 วัน$ -0.0008998047-61.68%
60 วัน$ -0.0012212473-83.72%
90 วัน$ -0.000784136121030828-34.96%

อะไรคือ DuelNow (DNOW)

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

การคาดการณ์ราคา DuelNow (USD)

DuelNow (DNOW) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DuelNow (DNOW) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DuelNow

โทเคโนมิกส์ DuelNow (DNOW)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DuelNow (DNOW) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DNOWโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DuelNow (DNOW)

วันนี้ DuelNow (DNOW) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DNOW เป็นUSD คือ 0.00145872 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DNOW เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DNOW เป็น USD คือ $ 0.00145872 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DuelNow คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DNOW คือ $ 133.91K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DNOW คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DNOW คือ 91.80M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DNOW คือเท่าใด?
DNOW ถึงราคา ATH ที่ 0.04443182 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DNOW คือเท่าไร?
DNOW ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ DNOW คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DNOW คือ -- USD
ปีนี้ DNOW จะสูงขึ้นอีกไหม?
DNOW อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DNOW เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:41:41 (UTC+8)

