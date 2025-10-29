ราคาปัจจุบัน CROTCH วันนี้ คือ 0.00616368 USD ติดตามการอัปเดตราคา CROTCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CROTCH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน CROTCH วันนี้ คือ 0.00616368 USD ติดตามการอัปเดตราคา CROTCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CROTCH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CROTCH

ข้อมูลราคา CROTCH

เอกสารไวท์เปเปอร์ CROTCH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CROTCH

โทเคโนมิกส์ CROTCH

การคาดการณ์ราคา CROTCH

CROTCH โลโก้

CROTCH ราคา (CROTCH)

ราคาปัจจุบัน 1 CROTCH เป็น USD

+0.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
CROTCH (CROTCH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:37:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CROTCH (CROTCH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

ราคาเรียลไทม์ CROTCH (CROTCH) คือ $0.00616368 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCROTCH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00596102 และราคาสูงสุด $ 0.00655768 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CROTCH คือ $ 0.01267094 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00536047

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CROTCH มีการเปลี่ยนแปลง -1.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.89% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CROTCH (CROTCH) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CROTCH คือ $ 435.92K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CROTCH คือ 70.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 400000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.47M

ประวัติราคา CROTCH (CROTCH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CROTCH เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CROTCH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005241433
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CROTCH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002067495
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CROTCH เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.75%
30 วัน$ -0.0005241433-8.50%
60 วัน$ -0.0002067495-3.35%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา CROTCH (USD)

CROTCH (CROTCH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CROTCH (CROTCH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CROTCH

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CROTCH ตอนนี้!

CROTCH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CROTCH (CROTCH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CROTCH (CROTCH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CROTCHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CROTCH (CROTCH)

วันนี้ CROTCH (CROTCH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CROTCH เป็นUSD คือ 0.00616368 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CROTCH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CROTCH เป็น USD คือ $ 0.00616368 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CROTCH คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CROTCH คือ $ 435.92K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CROTCH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CROTCH คือ 70.72M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CROTCH คือเท่าใด?
CROTCH ถึงราคา ATH ที่ 0.01267094 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CROTCH คือเท่าไร?
CROTCH ถึงราคา ATL ที่ 0.00536047 USD
ปริมาณการเทรดของ CROTCH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CROTCH คือ -- USD
ปีนี้ CROTCH จะสูงขึ้นอีกไหม?
CROTCH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CROTCH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:37:15 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

