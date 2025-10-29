ราคาปัจจุบัน Burning Jup วันนี้ คือ 0.00278489 USD ติดตามการอัปเดตราคา BURN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BURN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Burning Jup วันนี้ คือ 0.00278489 USD ติดตามการอัปเดตราคา BURN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BURN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 BURN เป็น USD

$0.00278514
$0.00278514$0.00278514
-13.70%1D
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:34:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Burning Jup (BURN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00238463
$ 0.00238463$ 0.00238463
ต่ำสุด 24h
$ 0.00350848
$ 0.00350848$ 0.00350848
สูงสุด 24h

$ 0.00238463
$ 0.00238463$ 0.00238463

$ 0.00350848
$ 0.00350848$ 0.00350848

$ 0.00350848
$ 0.00350848$ 0.00350848

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-14.03%

+54.79%

+54.79%

ราคาเรียลไทม์ Burning Jup (BURN) คือ $0.00278489 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBURN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00238463 และราคาสูงสุด $ 0.00350848 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BURN คือ $ 0.00350848 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BURN มีการเปลี่ยนแปลง -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -14.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +54.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Burning Jup (BURN) ข้อมูลการตลาด

$ 202.50K
$ 202.50K$ 202.50K

--
----

$ 272.13K
$ 272.13K$ 272.13K

72.72M
72.72M 72.72M

97,715,315.114073
97,715,315.114073 97,715,315.114073

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Burning Jup คือ $ 202.50K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BURN คือ 72.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 97715315.114073 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 272.13K

ประวัติราคา Burning Jup (BURN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Burning Jup เป็น USD เท่ากับ $ -0.000454596824847709
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Burning Jup เป็น USD เท่ากับ $ +0.0047011733
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Burning Jup เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Burning Jup เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000454596824847709-14.03%
30 วัน$ +0.0047011733+168.81%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Burning Jup (BURN)

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Burning Jup (USD)

Burning Jup (BURN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Burning Jup (BURN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Burning Jup

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Burning Jup ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Burning Jup (BURN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Burning Jup (BURN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BURNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Burning Jup (BURN)

วันนี้ Burning Jup (BURN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BURN เป็นUSD คือ 0.00278489 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BURN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BURN เป็น USD คือ $ 0.00278489 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Burning Jup คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BURN คือ $ 202.50K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BURN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BURN คือ 72.72M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BURN คือเท่าใด?
BURN ถึงราคา ATH ที่ 0.00350848 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BURN คือเท่าไร?
BURN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BURN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BURN คือ -- USD
ปีนี้ BURN จะสูงขึ้นอีกไหม?
BURN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BURN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:34:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Burning Jup (BURN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

