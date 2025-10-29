ราคาปัจจุบัน BOOPI วันนี้ คือ 0.00003444 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOOPI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOOPI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BOOPI วันนี้ คือ 0.00003444 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOOPI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOOPI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BOOPI

ข้อมูลราคา BOOPI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BOOPI

โทเคโนมิกส์ BOOPI

การคาดการณ์ราคา BOOPI

BOOPI โลโก้

BOOPI ราคา (BOOPI)

ราคาปัจจุบัน 1 BOOPI เป็น USD

--
----
-6.70%1D
BOOPI (BOOPI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:32:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BOOPI (BOOPI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.53%

-6.75%

-32.66%

-32.66%

ราคาเรียลไทม์ BOOPI (BOOPI) คือ $0.00003444 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOOPI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00003419 และราคาสูงสุด $ 0.00003693 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOOPI คือ $ 0.0011365 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00003419

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOOPI มีการเปลี่ยนแปลง -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -32.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BOOPI (BOOPI) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BOOPI คือ $ 32.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BOOPI คือ 948.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 954937221.1431489 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 32.89K

ประวัติราคา BOOPI (BOOPI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BOOPI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOOPI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000260957
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOOPI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000331577
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOOPI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.75%
30 วัน$ -0.0000260957-75.77%
60 วัน$ -0.0000331577-96.27%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BOOPI (BOOPI)

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BOOPI (USD)

BOOPI (BOOPI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BOOPI (BOOPI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BOOPI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BOOPI ตอนนี้!

BOOPI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BOOPI (BOOPI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BOOPI (BOOPI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOOPIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BOOPI (BOOPI)

วันนี้ BOOPI (BOOPI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BOOPI เป็นUSD คือ 0.00003444 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BOOPI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BOOPI เป็น USD คือ $ 0.00003444 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BOOPI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BOOPI คือ $ 32.65K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BOOPI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BOOPI คือ 948.03M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BOOPI คือเท่าใด?
BOOPI ถึงราคา ATH ที่ 0.0011365 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BOOPI คือเท่าไร?
BOOPI ถึงราคา ATL ที่ 0.00003419 USD
ปริมาณการเทรดของ BOOPI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BOOPI คือ -- USD
ปีนี้ BOOPI จะสูงขึ้นอีกไหม?
BOOPI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BOOPI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BOOPI (BOOPI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

