ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ₿O₿

ข้อมูลราคา ₿O₿

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ₿O₿

โทเคโนมิกส์ ₿O₿

การคาดการณ์ราคา ₿O₿

Bitcoin Bob โลโก้

Bitcoin Bob ราคา (₿O₿)

ราคาปัจจุบัน 1 ₿O₿ เป็น USD

$0.00048422
0.00%1D
USD
Bitcoin Bob (₿O₿) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0
$ 0.03776657
$ 0
+2.13%

+2.13%

ราคาเรียลไทม์ Bitcoin Bob (₿O₿) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด₿O₿ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ₿O₿ คือ $ 0.03776657 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ₿O₿ มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bitcoin Bob (₿O₿) ข้อมูลการตลาด

$ 10.17K
--
$ 10.17K
21.00M
21,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Bob คือ $ 10.17K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ₿O₿ คือ 21.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.17K

ประวัติราคา Bitcoin Bob (₿O₿) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bob เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bob เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bob เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bob เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-37.20%
60 วัน$ 0-60.04%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Bitcoin Bob (₿O₿) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bob (USD)

Bitcoin Bob (₿O₿) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bitcoin Bob (₿O₿) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bitcoin Bob

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bob ตอนนี้!

₿O₿ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Bitcoin Bob (₿O₿)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bitcoin Bob (₿O₿) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ₿O₿โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin Bob (₿O₿)

วันนี้ Bitcoin Bob (₿O₿) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ₿O₿ เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ₿O₿ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ₿O₿ เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bitcoin Bob คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ₿O₿ คือ $ 10.17K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ₿O₿ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ₿O₿ คือ 21.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ₿O₿ คือเท่าใด?
₿O₿ ถึงราคา ATH ที่ 0.03776657 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ₿O₿ คือเท่าไร?
₿O₿ ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ₿O₿ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ₿O₿ คือ -- USD
ปีนี้ ₿O₿ จะสูงขึ้นอีกไหม?
₿O₿ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ₿O₿ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
