ราคาปัจจุบัน Bella Bumper วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUMPER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BUMPER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Bella Bumper วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUMPER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BUMPER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BUMPER

ข้อมูลราคา BUMPER

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BUMPER

โทเคโนมิกส์ BUMPER

การคาดการณ์ราคา BUMPER

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Bella Bumper โลโก้

Bella Bumper ราคา (BUMPER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BUMPER เป็น USD

$0.00078718
$0.00078718$0.00078718
+11.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bella Bumper (BUMPER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:29:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bella Bumper (BUMPER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00667841
$ 0.00667841$ 0.00667841

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+11.43%

+22.57%

+22.57%

ราคาเรียลไทม์ Bella Bumper (BUMPER) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBUMPER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BUMPER คือ $ 0.00667841 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BUMPER มีการเปลี่ยนแปลง +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +11.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +22.57% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bella Bumper (BUMPER) ข้อมูลการตลาด

$ 393.34K
$ 393.34K$ 393.34K

--
----

$ 393.34K
$ 393.34K$ 393.34K

499.68M
499.68M 499.68M

499,683,180.869319
499,683,180.869319 499,683,180.869319

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bella Bumper คือ $ 393.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BUMPER คือ 499.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 499683180.869319 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 393.34K

ประวัติราคา Bella Bumper (BUMPER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+11.43%
30 วัน$ 0-12.10%
60 วัน$ 0-80.51%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Bella Bumper (BUMPER)

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Bella Bumper (BUMPER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Bella Bumper (USD)

Bella Bumper (BUMPER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bella Bumper (BUMPER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bella Bumper

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bella Bumper ตอนนี้!

BUMPER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Bella Bumper (BUMPER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bella Bumper (BUMPER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BUMPERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bella Bumper (BUMPER)

วันนี้ Bella Bumper (BUMPER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BUMPER เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BUMPER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BUMPER เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bella Bumper คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BUMPER คือ $ 393.34K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BUMPER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BUMPER คือ 499.68M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BUMPER คือเท่าใด?
BUMPER ถึงราคา ATH ที่ 0.00667841 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BUMPER คือเท่าไร?
BUMPER ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BUMPER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BUMPER คือ -- USD
ปีนี้ BUMPER จะสูงขึ้นอีกไหม?
BUMPER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BUMPER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:29:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bella Bumper (BUMPER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,824.43
$113,824.43$113,824.43

-0.71%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,058.49
$4,058.49$4,058.49

-0.93%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03732
$0.03732$0.03732

-19.63%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4981
$3.4981$3.4981

-9.31%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.51
$197.51$197.51

-0.69%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,058.49
$4,058.49$4,058.49

-0.93%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,824.43
$113,824.43$113,824.43

-0.71%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.51
$197.51$197.51

-0.69%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6392
$2.6392$2.6392

+0.12%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19826
$0.19826$0.19826

-0.75%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009390
$0.009390$0.009390

-6.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.590
$1.590$1.590

+112.00%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011076
$0.011076$0.011076

+343.04%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000424
$0.0000000424$0.0000000424

+393.02%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.590
$1.590$1.590

+112.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00190
$0.00190$0.00190

+90.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000073
$0.0000000000000000073$0.0000000000000000073

+62.22%