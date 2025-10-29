Base Velocimeter ราคา (BVM)
-1.74%
-4.27%
+14.48%
+14.48%
ราคาเรียลไทม์ Base Velocimeter (BVM) คือ $0.0036656 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBVM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00367104 และราคาสูงสุด $ 0.0038598 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BVM คือ $ 0.787331 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00138317
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BVM มีการเปลี่ยนแปลง -1.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +14.48% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Base Velocimeter คือ $ 21.19K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BVM คือ 5.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 15047424.5246769 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 55.16K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Base Velocimeter เป็น USD เท่ากับ $ -0.000163626077707283
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Velocimeter เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012430317
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Velocimeter เป็น USD เท่ากับ $ +0.0035465977
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Velocimeter เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000163626077707283
|-4.27%
|30 วัน
|$ -0.0012430317
|-33.91%
|60 วัน
|$ +0.0035465977
|+96.75%
|90 วัน
|$ 0
|--
What is the project about? ve33 Dex on Base
What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=
History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.
What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.
What can your token be used for?
Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Base Velocimeter (BVM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BVMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
