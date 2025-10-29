ราคาปัจจุบัน Base Velocimeter วันนี้ คือ 0.0036656 USD ติดตามการอัปเดตราคา BVM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BVM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Base Velocimeter วันนี้ คือ 0.0036656 USD ติดตามการอัปเดตราคา BVM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BVM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 BVM เป็น USD

$0.0036656
$0.0036656$0.0036656
-4.20%1D
mexc
USD
Base Velocimeter (BVM) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Base Velocimeter (BVM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00367104
$ 0.00367104$ 0.00367104
ต่ำสุด 24h
$ 0.0038598
$ 0.0038598$ 0.0038598
สูงสุด 24h

$ 0.00367104
$ 0.00367104$ 0.00367104

$ 0.0038598
$ 0.0038598$ 0.0038598

$ 0.787331
$ 0.787331$ 0.787331

$ 0.00138317
$ 0.00138317$ 0.00138317

-1.74%

-4.27%

+14.48%

+14.48%

ราคาเรียลไทม์ Base Velocimeter (BVM) คือ $0.0036656 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBVM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00367104 และราคาสูงสุด $ 0.0038598 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BVM คือ $ 0.787331 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00138317

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BVM มีการเปลี่ยนแปลง -1.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +14.48% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Base Velocimeter (BVM) ข้อมูลการตลาด

$ 21.19K
$ 21.19K$ 21.19K

--
----

$ 55.16K
$ 55.16K$ 55.16K

5.78M
5.78M 5.78M

15,047,424.5246769
15,047,424.5246769 15,047,424.5246769

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Base Velocimeter คือ $ 21.19K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BVM คือ 5.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 15047424.5246769 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 55.16K

ประวัติราคา Base Velocimeter (BVM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Base Velocimeter เป็น USD เท่ากับ $ -0.000163626077707283
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Velocimeter เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012430317
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Velocimeter เป็น USD เท่ากับ $ +0.0035465977
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Velocimeter เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000163626077707283-4.27%
30 วัน$ -0.0012430317-33.91%
60 วัน$ +0.0035465977+96.75%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Base Velocimeter (BVM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Base Velocimeter (USD)

Base Velocimeter (BVM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Base Velocimeter (BVM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Base Velocimeter

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Base Velocimeter ตอนนี้!

BVM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Base Velocimeter (BVM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Base Velocimeter (BVM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BVMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Base Velocimeter (BVM)

วันนี้ Base Velocimeter (BVM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BVM เป็นUSD คือ 0.0036656 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BVM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BVM เป็น USD คือ $ 0.0036656 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Base Velocimeter คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BVM คือ $ 21.19K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BVM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BVM คือ 5.78M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BVM คือเท่าใด?
BVM ถึงราคา ATH ที่ 0.787331 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BVM คือเท่าไร?
BVM ถึงราคา ATL ที่ 0.00138317 USD
ปริมาณการเทรดของ BVM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BVM คือ -- USD
ปีนี้ BVM จะสูงขึ้นอีกไหม?
BVM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BVM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
