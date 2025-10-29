ราคาปัจจุบัน Awakeborn Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AWK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AWK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Awakeborn Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AWK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AWK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Awakeborn Token ราคา (AWK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AWK เป็น USD

-2.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
Awakeborn Token (AWK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:27:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Awakeborn Token (AWK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-1.44%

-2.48%

-0.81%

-0.81%

ราคาเรียลไทม์ Awakeborn Token (AWK) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAWK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AWK คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AWK มีการเปลี่ยนแปลง -1.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.48% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Awakeborn Token (AWK) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Awakeborn Token คือ $ 248.23K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AWK คือ 30.34B โดยมีอุปทานรวมที่ 99999973237.3 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 818.13K

ประวัติราคา Awakeborn Token (AWK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Awakeborn Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Awakeborn Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Awakeborn Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Awakeborn Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.48%
30 วัน$ 0+10.74%
60 วัน$ 0+28.03%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Awakeborn Token (USD)

Awakeborn Token (AWK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Awakeborn Token (AWK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Awakeborn Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Awakeborn Token ตอนนี้!

AWK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Awakeborn Token (AWK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Awakeborn Token (AWK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AWKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Awakeborn Token (AWK)

วันนี้ Awakeborn Token (AWK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AWK เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AWK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AWK เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Awakeborn Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AWK คือ $ 248.23K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AWK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AWK คือ 30.34B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AWK คือเท่าใด?
AWK ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AWK คือเท่าไร?
AWK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ AWK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AWK คือ -- USD
ปีนี้ AWK จะสูงขึ้นอีกไหม?
AWK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AWK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:27:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Awakeborn Token (AWK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

