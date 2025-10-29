ราคาปัจจุบัน Astera USD วันนี้ คือ 0.486483 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Astera USD วันนี้ คือ 0.486483 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASUSD

ข้อมูลราคา ASUSD

เอกสารไวท์เปเปอร์ ASUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ASUSD

โทเคโนมิกส์ ASUSD

การคาดการณ์ราคา ASUSD

Astera USD โลโก้

Astera USD ราคา (ASUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ASUSD เป็น USD

$0.486483
$0.486483$0.486483
-0.70%1D
USD
Astera USD (ASUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Astera USD (ASUSD) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Astera USD (ASUSD) คือ $0.486483 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.48648 และราคาสูงสุด $ 0.490386 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASUSD คือ $ 2.0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.48648

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASUSD มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.78% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.89% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Astera USD (ASUSD) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Astera USD คือ $ 5.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ASUSD คือ 12.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 12000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.84M

ประวัติราคา Astera USD (ASUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Astera USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0038516645754704
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Astera USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.2496675998
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Astera USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.2506054904
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Astera USD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0038516645754704-0.78%
30 วัน$ -0.2496675998-51.32%
60 วัน$ -0.2506054904-51.51%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Astera USD (USD)

Astera USD (ASUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Astera USD (ASUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Astera USD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Astera USD ตอนนี้!

ASUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Astera USD (ASUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Astera USD (ASUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ASUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Astera USD (ASUSD)

วันนี้ Astera USD (ASUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ASUSD เป็นUSD คือ 0.486483 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ASUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ASUSD เป็น USD คือ $ 0.486483 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Astera USD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ASUSD คือ $ 5.84M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ASUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ASUSD คือ 12.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ASUSD คือเท่าใด?
ASUSD ถึงราคา ATH ที่ 2.0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ASUSD คือเท่าไร?
ASUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.48648 USD
ปริมาณการเทรดของ ASUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ASUSD คือ -- USD
ปีนี้ ASUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
ASUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ASUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:38 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

