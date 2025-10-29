Astera USD ราคา (ASUSD)
--
-0.78%
-0.89%
-0.89%
ราคาเรียลไทม์ Astera USD (ASUSD) คือ $0.486483 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.48648 และราคาสูงสุด $ 0.490386 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASUSD คือ $ 2.0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.48648
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASUSD มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.78% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.89% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Astera USD คือ $ 5.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ASUSD คือ 12.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 12000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.84M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Astera USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0038516645754704
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Astera USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.2496675998
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Astera USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.2506054904
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Astera USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0038516645754704
|-0.78%
|30 วัน
|$ -0.2496675998
|-51.32%
|60 วัน
|$ -0.2506054904
|-51.51%
|90 วัน
|$ 0
|--
asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.
