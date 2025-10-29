ราคาปัจจุบัน aiPump วันนี้ คือ 0.00022716 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIPUMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIPUMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน aiPump วันนี้ คือ 0.00022716 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIPUMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIPUMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIPUMP

ข้อมูลราคา AIPUMP

เอกสารไวท์เปเปอร์ AIPUMP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AIPUMP

โทเคโนมิกส์ AIPUMP

การคาดการณ์ราคา AIPUMP

aiPump (AIPUMP) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา aiPump (AIPUMP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ราคาเรียลไทม์ aiPump (AIPUMP) คือ $0.00022716 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAIPUMP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00022311 และราคาสูงสุด $ 0.00024134 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AIPUMP คือ $ 0.04072074 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00011104

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AIPUMP มีการเปลี่ยนแปลง +0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.71% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

aiPump (AIPUMP) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aiPump คือ $ 94.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIPUMP คือ 418.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 226.87K

ประวัติราคา aiPump (AIPUMP) USD

อะไรคือ aiPump (AIPUMP)

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum.

These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated

tokens for ownership and monetization.

aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get:

AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา aiPump (USD)

aiPump (AIPUMP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ aiPump (AIPUMP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ aiPump

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา aiPump ตอนนี้!

AIPUMP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ aiPump (AIPUMP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ aiPump (AIPUMP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AIPUMPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aiPump (AIPUMP)

วันนี้ aiPump (AIPUMP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AIPUMP เป็นUSD คือ 0.00022716 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AIPUMP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AIPUMP เป็น USD คือ $ 0.00022716 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ aiPump คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AIPUMP คือ $ 94.98K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AIPUMP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AIPUMP คือ 418.67M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AIPUMP คือเท่าใด?
AIPUMP ถึงราคา ATH ที่ 0.04072074 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AIPUMP คือเท่าไร?
AIPUMP ถึงราคา ATL ที่ 0.00011104 USD
ปริมาณการเทรดของ AIPUMP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AIPUMP คือ -- USD
ปีนี้ AIPUMP จะสูงขึ้นอีกไหม?
AIPUMP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AIPUMP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
