ราคา Best Patent Token ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Best Patent Token ราคาปัจจุบันของ Best Patent Token คือ 0.00058889USD อุปทานหมุนเวียนของ Best Patent Token(BPT) คือ 2.70B BPT ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $1.59M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง -4.97% $ -- $ 0.000941 $ 0.000539

7 วัน -39.29% $ -0.000231 $ 0.001429 $ 0.000479

30 วัน -58.81% $ -0.000346 $ 0.001429 $ 0.000479