การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

รับการคาดการณ์ราคา Ozone metaverse สำหรับปี 2026, 2027, 2028, 2030 และอื่นๆ คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น OZONAI จะเติบโตเท่าไร คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ทันทีโดยอิงตามแนวโน้มและความรู้สึกของตลาด

ป้อนตัวเลขระหว่าง -100 ถึง 1,000 เพื่อคาดการณ์ราคา Ozone metaverse
%

*คำเตือน: การคาดการณ์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse
$0.00013137
$0.00013137
+10.04%
USD
แท้จริง
การทำนาย
การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse สำหรับปี 2025-2050 (USD)

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สำหรับปี 2025 (ปีนี้)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Ozone metaverse อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.000131 ในปี 2025

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สำหรับปี 2026 (ปีหน้า)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Ozone metaverse อาจเติบโตได้ถึง 5.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.000137 ในปี 2026

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สำหรับปี 2027 (ใน 2 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ของ OZONAI คือ $ 0.000144 โดยมีอัตราการเติบโต 10.25%

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สำหรับปี 2028 (ใน 3 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 ของ OZONAI คือ $ 0.000152 โดยมีอัตราการเติบโต 15.76%

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สำหรับปี 2029 (ใน 4 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OZONAI ในปี 2029 คือ $ 0.000159 โดยมีอัตราการเติบโต 21.55%

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OZONAI ในปี 2030 คือ $ 0.000167 โดยมีอัตราการเติบโต 27.63%

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ozone metaverse อาจเติบโตได้ถึง 107.89% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.000273

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สำหรับปี 2050 (ใน 25 ปี)

ในปี 2050 ราคาของ Ozone metaverse อาจเติบโตได้ถึง 238.64% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.000444

ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2025
    $ 0.000131
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000137
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000144
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000152
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000159
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000167
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000176
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000184
    40.71%
ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2033
    $ 0.000194
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000203
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000213
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000224
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000235
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000247
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000260
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000273
    107.89%
แสดงเพิ่มเติม

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse ในระยะสั้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ และ 30 วัน

วันที่
การคาดการณ์ราคา
การเจริญเติบโต
  • October 29, 2025(วันนี้)
    $ 0.000131
    0.00%
  • October 30, 2025(พรุ่งนี้)
    $ 0.000131
    0.01%
  • November 5, 2025(สัปดาห์นี้)
    $ 0.000131
    0.10%
  • November 28, 2025(30 วัน)
    $ 0.000131
    0.41%
การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) วันนี้

ราคาที่คาดการณ์สำหรับ OZONAI บน October 29, 2025(วันนี้) คือ $0.000131 การฉายภาพนี้สะท้อนผลลัพธ์ที่คำนวณได้ของเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ให้ไว้ โดยให้ผู้ใช้ทราบภาพรวมของการเคลื่อนไหวราคาที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) พรุ่งนี้

สำหรับ October 30, 2025(พรุ่งนี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ OZONAI โดยใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.000131 ผลลัพธ์เหล่านี้ให้มุมมองโดยประมาณสำหรับมูลค่าโทเค็นตามพารามิเตอร์ที่เลือก

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) สัปดาห์นี้

ภายใน November 5, 2025(สัปดาห์นี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ OZONAI โดยใช้อัตราการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.000131 การพยากรณ์รายสัปดาห์นี้คำนวณโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์การเติบโตเดียวกันเพื่อให้ทราบแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) 30 วัน

เมื่อมองไป 30 วันข้างหน้า ราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับ OZONAI คือ $0.000131 การคาดการณ์นี้ได้มาจากการใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% เพื่อประมาณว่ามูลค่าของโทเค็นจะอยู่ที่ระดับใดหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน

สถิติราคาปัจจุบัน Ozone metaverse

$ 0.00013137
$ 0.00013137

+10.04%

$ 0.00
$ 0.00

0.00
0.00

$ 54.75K
$ 54.75K

--

ราคาล่าสุด OZONAI คือ $ 0.00013137 มีการเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมงที่ +10.04% โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.75K
นอกจากนี้ OZONAI ยังมีอุปทานหมุนเวียน 0.00และมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ $ 0.00

วิธีการสั่งซื้อ Ozone metaverse (OZONAI)

พยายามที่จะซื้อ OZONAI? ตอนนี้คุณสามารถซื้อ OZONAI ผ่านบัตรเครดิต โอนผ่านธนาคาร P2P และวิธีการชำระเงินอื่นๆ อีกมากมาย เรียนรู้วิธีซื้อ Ozone metaverse และเริ่มต้นใช้งานที่ MEXC ทันที!

เรียนรู้วิธีการซื้อ OZONAI ตอนนี้

ราคา Ozone metaverse ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Ozone metaverse ราคาปัจจุบันของ Ozone metaverse คือ 0.000131USD อุปทานหมุนเวียนของ Ozone metaverse(OZONAI) คือ 0.00 OZONAI ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $0.00

ระยะเวลา
เปลี่ยน(%)
เปลี่ยน(USD)
สูง
ต่ำ
  • 24 ชั่วโมง
    0.43%
    $ 0.000039
    $ 0.000160
    $ 0.000088
  • 7 วัน
    0.91%
    $ 0.000062
    $ 0.000160
    $ 0.000065
  • 30 วัน
    0.74%
    $ 0.000055
    $ 0.00022
    $ 0.000047
ผลการดำเนินงาน 24 ชั่วโมง

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ozone metaverse แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา $0.000039 ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า 0.43%

ผลการดำเนินงาน 7 วัน

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Ozone metaverse มีการเทรดสูงสุดที่ $0.000160 และต่ำสุดที่ $0.000065 มีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.91% แนวโน้มล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ OZONAI ในการเคลื่อนไหวต่อไปในตลาด

ผลการดำเนินงาน 30 วัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Ozone metaverse มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 0.74% สะท้อนให้เห็นมูลค่าประมาณ $0.000055 ซึ่งบ่งชี้ว่า OZONAI อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้

ตรวจสอบประวัติราคา Ozone metaverse ทั้งหมดเพื่อดูแนวโน้มโดยละเอียดของ MEXC

ดูประวัติราคาเต็ม OZONAI

โมดูลการคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) ทำงานอย่างไร?

โมดูลการคาดการณ์ราคา Ozone metaverse เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประมาณราคา OZONAI ในอนาคตที่เป็นไปได้โดยอิงจากสมมติฐานการเติบโตของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเป็นนักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็น โมดูลนี้ก็เสนอวิธีการแบบเรียบง่ายและโต้ตอบได้ในการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของโทเค็น

1. ป้อนการคาดการณ์การเติบโตของคุณ

เริ่มต้นด้วยการป้อนเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดของคุณ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของคุณสำหรับ Ozone metaverse ในปีหน้า ห้าปี หรือแม้กระทั่งทศวรรษข้างหน้าก็ได้

2. คำนวณราคาในอนาคต

เมื่อคุณป้อนอัตราการเติบโตแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'คำนวณ' โมดูลจะคำนวณราคา OZONAI ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตทันที ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการคาดการณ์ของคุณส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นอย่างไรในระยะยาว

3. สำรวจสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

คุณสามารถทดลองกับอัตราการเติบโตที่หลากหลายเพื่อดูว่าสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ Ozone metaverse ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การคาดการณ์ได้ทั้งในแง่ดีและแง่อนุรักษ์นิยม ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

4. ความรู้สึกของผู้ใช้และข้อมูลเชิงลึกของชุมชน

โมดูลนี้ยังบูรณาการข้อมูลความรู้สึกของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการคาดการณ์ของคุณกับการคาดการณ์ของผู้ใช้รายอื่นได้ ข้อมูลโดยรวมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีประโยชน์ว่าชุมชนรับรู้อนาคตของ OZONAI อย่างไร

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์ราคา

เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ โมดูลนี้ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ช่วยติดตามแนวโน้มราคาของโทเค็นโดยการปรับความผันผวนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ประเมินโมเมนตัมของ OZONAI เพื่อระบุว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การบรรจบกัน การแยกตัว (MACD): ประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ โดยการรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้กับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โมดูลนี้จึงให้การคาดการณ์ราคาแบบไดนามิก ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ Ozone metaverse

เหตุใดการคาดการณ์ราคา OZONAI จึงสำคัญ?

การคาดการณ์ราคา OZONAI เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และนักลงทุนก็ทำการคาดการณ์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ:

การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน: การทำนายช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์ได้ ด้วยการประมาณราคาในอนาคต พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล

การประเมินความเสี่ยง: การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะตัวได้ สิ่งนี้มีความจำเป็นในการจัดการและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ตลาด: การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข่าวสาร และข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: โดยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลใดจะมีผลงานดี นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ตามความเหมาะสม โดยกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ

การวางแผนระยะยาว: นักลงทุนที่มองหาผลกำไรในระยะยาวจะต้องอาศัยการคาดการณ์เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยา: การทราบสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมทั้งทางอารมณ์และการเงินในการรับมือกับความผันผวนของตลาด

การมีส่วนร่วมของชุมชน: การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลมักจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนนักลงทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นและภูมิปัญญาส่วนรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ):

ตอนนี้ OZONAI คุ้มที่จะลงทุนไหม?
ตามการคาดการณ์ของคุณ OZONAI จะถึง -- ในวันที่ undefined ทำให้เป็นโทเค็นที่คุ้มค่าที่จะพิจารณา
ราคาที่คาดการณ์ของ OZONAI ในเดือนหน้าคือเท่าใด?
ตามเครื่องมือคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (OZONAI) ราคาที่คาดการณ์ OZONAI จะถึง -- ในวันที่ undefined
1 OZONAI จะมีราคาเท่าไรในปี 2026?
ราคา 1 Ozone metaverse (OZONAI) วันนี้คือ $0.000131 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน OZONAI จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2026
ราคาที่คาดการณ์ของ OZONAI ในปี 2027 คือเท่าใด?
Ozone metaverse (OZONAI) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 OZONAI ในปี 2027
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ OZONAI ในปี 2028 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Ozone metaverse (OZONAI) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2028
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ OZONAI ในปี 2029 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Ozone metaverse (OZONAI) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2029
1 OZONAI จะมีราคาเท่าไรในปี 2030?
ราคา 1 Ozone metaverse (OZONAI) วันนี้คือ $0.000131 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน OZONAI จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2030
การคาดการณ์ราคา OZONAI ในปี 2040 คือเท่าใด?
Ozone metaverse (OZONAI) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 OZONAI ในปี 2040
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ MEXC และ/หรือแหล่งที่มาบุคคลที่สามอื่นๆ มอบให้เรา ข้อมูลนี้นำเสนอให้คุณตามที่เป็นอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์ราคาที่นำเสนออาจไม่แม่นยำและไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น ราคาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากคำทำนายที่นำเสนอ และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการอ้างอิง การใช้ และ/หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเรา สิ่งที่สำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนในตอนเริ่มแรก ท้ายที่สุด คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ โปรดทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณควรลงทุนเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ