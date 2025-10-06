ราคาปัจจุบัน Ozone metaverse วันนี้ คือ 0.00011931 USD ติดตามการอัปเดตราคา OZONAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OZONAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ozone metaverse วันนี้ คือ 0.00011931 USD ติดตามการอัปเดตราคา OZONAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OZONAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OZONAI

ข้อมูลราคา OZONAI

เอกสารไวท์เปเปอร์ OZONAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OZONAI

โทเคโนมิกส์ OZONAI

การคาดการณ์ราคา OZONAI

ประวัติ OZONAI

OZONAI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง OZONAIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต OZONAI

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Ozone metaverse โลโก้

ราคา Ozone metaverse(OZONAI)

ราคาปัจจุบัน 1 OZONAI เป็น USD

$0.00011931
$0.00011931$0.00011931
-0.05%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:17:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0000805
$ 0.0000805$ 0.0000805
ต่ำสุด 24h
$ 0.00011938
$ 0.00011938$ 0.00011938
สูงสุด 24h

$ 0.0000805
$ 0.0000805$ 0.0000805

$ 0.00011938
$ 0.00011938$ 0.00011938

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

+0.42%

-0.05%

+78.07%

+78.07%

ราคาเรียลไทม์ Ozone metaverse (OZONAI) คือ $ 0.00011931 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOZONAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0000805 และราคาสูงสุด $ 0.00011938 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OZONAI คือ $ 0.03447626727041513 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000030714406696367

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OZONAI มีการเปลี่ยนแปลง +0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +78.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ozone metaverse (OZONAI) ข้อมูลการตลาด

No.7085

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K

$ 238.62K
$ 238.62K$ 238.62K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ozone metaverse คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.02K อุปทานหมุนเวียนของ OZONAI คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 801810225.66 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 238.62K

ประวัติราคา Ozone metaverse (OZONAI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ozone metaverse ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0000000597-0.05%
30 วัน$ +0.0000413+52.94%
60 วัน$ +0.00004634+63.50%
90 วัน$ -0.0001048-46.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ozone metaverse ในวันนี้

วันนี้ OZONAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000000597 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ozone metaverse ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0000413 (+52.94%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ozone metaverse ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OZONAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00004634 (+63.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ozone metaverse ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0001048 (-46.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ozone metaverse (OZONAI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Ozone metaverseทันที

อะไรคือ Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Ozone metaverse ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบOZONAIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Ozone metaverse บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Ozone metaverse ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse (USD)

Ozone metaverse (OZONAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ozone metaverse (OZONAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ozone metaverse

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ozone metaverse ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Ozone metaverse (OZONAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ozone metaverse (OZONAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OZONAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Ozone metaverse (OZONAI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Ozone metaverseใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Ozone metaverse บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

OZONAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น VND
3.13964265
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น AUD
A$0.0001801581
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น GBP
0.0000894825
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น EUR
0.0001014135
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น USD
$0.00011931
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MYR
RM0.0004999089
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น TRY
0.0050062476
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น JPY
¥0.01813512
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น ARS
ARS$0.1757138025
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น RUB
0.0094553175
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น INR
0.0105255282
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น IDR
Rp1.9884992046
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น PHP
0.0070571865
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น EGP
￡E.0.0056517147
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BRL
R$0.0006395016
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น CAD
C$0.0001658409
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BDT
0.0146011578
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น NGN
0.173667636
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น COP
$0.4588841565
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น ZAR
R.0.0020473596
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น UAH
0.0050217579
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น TZS
T.Sh.0.29314467
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น VES
Bs0.02541303
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น CLP
$0.1121514
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น PKR
Rs0.0338076816
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น KZT
0.0641792352
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น THB
฿0.0038549061
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น TWD
NT$0.0036484998
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น AED
د.إ0.0004378677
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น CHF
Fr0.0000942549
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น HKD
HK$0.0009258456
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น AMD
֏0.0456766404
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MAD
.د.م0.0011012313
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MXN
$0.002195304
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น SAR
ريال0.0004474125
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น ETB
Br0.0180909753
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น KES
KSh0.0154076934
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น JOD
د.أ0.00008459079
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น PLN
0.0004319022
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น RON
лв0.0005201916
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น SEK
kr0.0011155485
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BGN
лв0.0001992477
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น HUF
Ft0.0397159128
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น CZK
0.0024899997
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น KWD
د.ك0.00003650886
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น ILS
0.0003877575
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BOB
Bs0.0008244321
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น AZN
0.000202827
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น TJS
SM0.0011024244
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น GEL
0.0003245232
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น AOA
Kz0.1087594167
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BHD
.د.ب0.00004486056
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BMD
$0.00011931
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น DKK
kr0.000763584
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น HNL
L0.0031414323
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MUR
0.0054083223
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น NAD
$0.0020604837
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น NOK
kr0.0011883276
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น NZD
$0.0002064063
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น PAB
B/.0.00011931
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น PGK
K0.0005022951
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น QAR
ر.ق0.0004342884
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น RSD
дин.0.0119966205
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น UZS
soʻm1.4549997672
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น ALL
L0.0099075024
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น ANG
ƒ0.0002135649
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น AWG
ƒ0.000214758
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BBD
$0.00023862
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BAM
KM0.0001992477
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BIF
Fr0.35184519
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BND
$0.0001539099
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BSD
$0.00011931
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น JMD
$0.0191409033
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น KHR
0.4810877475
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น KMF
Fr0.05046813
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น LAK
2.5936956003
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น LKR
රු0.036329895
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MDL
L0.002016339
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MGA
Ar0.5326332468
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MOP
P0.00095448
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MVR
0.001825443
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MWK
MK0.2071352841
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น MZN
MT0.0076251021
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น NPR
रु0.0168513444
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น PYG
0.84614652
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น RWF
Fr0.17335743
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น SBD
$0.0009819213
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น SCR
0.0016309677
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น SRD
$0.0047175174
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น SVC
$0.0010439625
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น SZL
L0.0020592906
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น TMT
m0.0004187781
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น TND
د.ت0.00035017485
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น TTD
$0.0008101149
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น UGX
Sh0.41567604
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น XAF
Fr0.06705222
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น XCD
$0.000322137
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น XOF
Fr0.06705222
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น XPF
Fr0.01216962
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BWP
P0.0016965882
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น BZD
$0.0002398131
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น CVE
$0.0112914984
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น DJF
Fr0.02123718
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น DOP
$0.0076394193
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น DZD
د.ج0.015498369
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น FJD
$0.0002696406
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น GNF
Fr1.03740045
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น GTQ
Q0.0009139146
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น GYD
$0.0249811278
1 Ozone metaverse(OZONAI) เป็น ISK
kr0.01467513

Ozone metaverse ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ozone metaverse ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ozone metaverse อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ozone metaverse

วันนี้ Ozone metaverse (OZONAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OZONAI เป็นUSD คือ 0.00011931 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OZONAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OZONAI เป็น USD คือ $ 0.00011931 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ozone metaverse คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OZONAI คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OZONAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OZONAI คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OZONAI คือเท่าใด?
OZONAI ถึงราคา ATH ที่ 0.03447626727041513 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OZONAI คือเท่าไร?
OZONAI ถึงราคา ATL ที่ 0.000030714406696367 USD
ปริมาณการเทรดของ OZONAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OZONAI คือ $ 55.02K USD
ปีนี้ OZONAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
OZONAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OZONAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:17:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ozone metaverse (OZONAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ OZONAI เป็น USD

จำนวน

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00011931 USD

เทรด OZONAI

OZONAI/USDT
$0.00011931
$0.00011931$0.00011931
-0.01%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,740.56
$114,740.56$114,740.56

+0.08%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,096.59
$4,096.59$4,096.59

0.00%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04526
$0.04526$0.04526

-2.54%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.23
$198.23$198.23

-0.33%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9096
$3.9096$3.9096

+1.35%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,096.59
$4,096.59$4,096.59

0.00%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,740.56
$114,740.56$114,740.56

+0.08%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.23
$198.23$198.23

-0.33%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6394
$2.6394$2.6394

+0.12%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19969
$0.19969$0.19969

-0.04%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009890
$0.009890$0.009890

-1.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.383
$1.383$1.383

+84.40%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000429
$0.0000000429$0.0000000429

+398.83%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00234
$0.00234$0.00234

+134.00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0.00000816
$0.00000816$0.00000816

+25.53%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000055
$0.0000000000000000055$0.0000000000000000055

+22.22%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0096
$0.0096$0.0096

+20.00%