1. หุ้นโทเค็นคืออะไร หุ้นโทเค็นหมายถึงโทเค็นดิจิทัลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริง โดยทั่วไปโทเค็นเหล่านี้จะออกบนบล็อคเชนและอนุญาตให้บันทึก โอน และจัดการความเป็นเจ้าของห1. หุ้นโทเค็นคืออะไร หุ้นโทเค็นหมายถึงโทเค็นดิจิทัลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริง โดยทั่วไปโทเค็นเหล่านี้จะออกบนบล็อคเชนและอนุญาตให้บันทึก โอน และจัดการความเป็นเจ้าของห
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/สปอต/วิธีการเทรด...เค็นบน MEXC

วิธีการเทรดหุ้นโทเค็นบน MEXC

ผู้เริ่มต้น
25 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#ข่าวอุตสาหกรรม
Allo
RWA$0.004249-5.66%
Tesla xStock
TSLAX$437.28-1.96%
McDonald s xStock
MCDX$304.18+1.96%
Amazon.com xStock
AMZNX$249.1+0.24%
Circle xStock
CRCLX$99.47-4.04%

1. หุ้นโทเค็นคืออะไร


หุ้นโทเค็นหมายถึงโทเค็นดิจิทัลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริง โดยทั่วไปโทเค็นเหล่านี้จะออกบนบล็อคเชนและอนุญาตให้บันทึก โอน และจัดการความเป็นเจ้าของหุ้นผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน นักลงทุนไม่ได้ถือใบรับรองหุ้นจริง แต่จะถือโทเค็นดิจิทัลที่สอดคล้องกับหุ้นที่ระบุ หุ้นโทเค็นบางตัวอาจมอบสิทธิ์แก่ผู้ถือที่เทียบเท่ากับสิทธิ์ของหุ้นอ้างอิง เช่น การเพิ่มขึ้นของราคา เงินปันผล และผลประโยชน์อื่นๆ

2. ข้อดีของหุ้นโทเค็น


เมื่อเทียบกับการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม หุ้นโทเค็นมีข้อดีหลักหลายประการ:

การเข้าถึงทั่วโลก: สามารถเทรดได้ตลอด 24/7 โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาทำการของตลาดตามภูมิภาคหรือแบบดั้งเดิม
สภาพคล่องสูง: เกณฑ์การลงทุนที่ต่ำกว่าช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อด้วยจำนวนเงินที่น้อยลง
ความโปร่งใส: ธุรกรรมจะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสามารถในการตรวจสอบ
เพิ่มประสิทธิภาพ: สัญญาอัจฉริยะทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นระบบอัตโนมัติ ลดเวลาในการชำระเงินและต้นทุนการดำเนินงาน

หุ้นโทเค็นผสมผสานความเปิดกว้างของเทคโนโลยีบล็อคเชนกับรากฐานมูลค่าของหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งขจัดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และเวลาในขณะที่ปรับปรุงสภาพคล่องของสินทรัพย์และความสามารถในการจัดองค์ประกอบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักเรียกกันว่า "เลโก้ทางการเงิน"
ตามข้อมูลจาก RWA.xyz ตลาดหุ้นโทเค็นยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2025 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม ขนาดตลาดรวมมีมูลค่าเกิน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ และการคาดการณ์ในอนาคตประเมินว่าจะมีศักยภาพเติบโตได้ถึงล้านล้านเหรียญสหรัฐ


3. หุ้นโทเค็นมีโครงสร้างอย่างไร


ปัจจุบันมีสองโมเดลหลักสำหรับการนำหุ้นโทเค็นไปใช้ในอุตสาหกรรม:

1) โทเค็นความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนด้วยสินทรัพย์ 1:1: เป็นตัวแทนโดยแพลตฟอร์มเช่น xStocks ในโมเดลนี้ โทเค็น (เช่น TSLAX แสดงถึงหุ้น Tesla) สะท้อนถึงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในหุ้นจริง (TSLA) ภายใต้กรอบทางกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม แนวทางนี้สร้างการแสดงตัวแทนของหุ้นจริงบนเครือข่าย โดยเน้นที่ความถูกต้องและความโปร่งใสของสินทรัพย์อ้างอิง

2) สัญญาโทเค็นตามอนุพันธ์: เป็นตัวแทนโดยแพลตฟอร์มเช่น Robinhood ที่นี่ หุ้นโทเค็นไม่ได้แสดงถึงความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของหุ้นพื้นฐาน แต่เป็นการสะท้อนสัญญาอนุพันธ์ระหว่างผู้ใช้และองค์กร เช่น Robinhood Europe ซึ่งติดตามราคาหุ้น ตามกฎหมายแล้ว นี่คืออนุพันธ์ที่เทรดนอกตลาด (OTC) และโทเค็นบนเครือข่ายจะทำหน้าที่เป็นใบรับรองดิจิทัลที่แสดงถึงสิทธิ์ภายในสัญญานั้นเท่านั้น

4. วิธีการเทรดหุ้นโทเค็นบน MEXC


ปัจจุบัน MEXC Spot Trading เสนอหุ้นโทเค็นของสหรัฐฯ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย xStocks รวมถึง TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYXและอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถค้นหาโทเค็นหุ้นสหรัฐฯ เหล่านี้ได้ในส่วนหุ้นโทเค็นบนหน้าตลาด MEXC การสนับสนุนการเทรดหุ้นโทเค็นของ MEXC ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ USDT ช่วยให้มีโอกาสการลงทุนระดับโลกที่รวดเร็วและยืดหยุ่น


คุณสามารถไปที่ส่วนหุ้นโทเค็นโดยตรงและคลิกปุ่มเทรดเพื่อเข้าถึงหน้าการเทรดแบบ Spot นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนชื่อโทเค็น (เช่น TSLAX) ในแถบค้นหาเพื่อนำทางไปยังอินเทอร์เฟซการเทรด Spot โดยตรง

*BTN-เทรดตอนนี้&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/exchange/TSLAX_USDT*


เลือกประเภทคำสั่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการในการเทรดของคุณเพื่อซื้อหุ้นโทเค็นและดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบัน MEXC เสนอค่าธรรมเนียมการเทรด 0% สำหรับการเทรดหุ้นโทเค็น ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าร่วมอย่างมาก และทำให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นสามารถเข้าร่วมลงทุนในหุ้นระดับโลกที่มีคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น

แนะนำอ่าน:

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

TL;DR1) USDe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเงินเฟียต: ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์คริปโต และตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นแทนเงินสำรอง

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

TL;DR1) การบรรลุไมล์สโตน: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) กลายเป็นมีมคอยน์จีนตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดตัวบน Binance ทำลายกรอบเดิมของตลาด2) การเติบโตแบบระเบิด: ภายในเวลาเพียงสามวันหลังเปิดตัว มาร์เก็ตแคป

375ai (EAT) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

375ai (EAT) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

TL;DR1) ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายศูนย์: 375ai ได้สร้างเครือข่ายข้อมูลเชิงลึกแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลกที่ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ AI แบบเรียลไทม์ที่แหล่งที่มาของข้อมูล2) เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์คู่: ผ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT