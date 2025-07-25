วิธีการเทรดหุ้นโทเค็นบน MEXC

หุ้นโทเค็นหมายถึงโทเค็นดิจิทัลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริง โดยทั่วไปโทเค็นเหล่านี้จะออกบนบล็อคเชนและอนุญาตให้บันทึก โอน และจัดการความเป็นเจ้าของหุ้นผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน นักลงทุนไม่ได้ถือใบรับรองหุ้นจริง แต่จะถือโทเค็นดิจิทัลที่สอดคล้องกับหุ้นที่ระบุ หุ้นโทเค็นบางตัวอาจมอบสิทธิ์แก่ผู้ถือที่เทียบเท่ากับสิทธิ์ของหุ้นอ้างอิง เช่น การเพิ่มขึ้นของราคา เงินปันผล และผลประโยชน์อื่นๆ
เมื่อเทียบกับการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม หุ้นโทเค็นมีข้อดีหลักหลายประการ:
การเข้าถึงทั่วโลก: สามารถเทรดได้ตลอด 24/7 โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาทำการของตลาดตามภูมิภาคหรือแบบดั้งเดิม
สภาพคล่องสูง: เกณฑ์การลงทุนที่ต่ำกว่าช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อด้วยจำนวนเงินที่น้อยลง
ความโปร่งใส: ธุรกรรมจะถูกบันทึกลงในสมุดบัญชีที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสามารถในการตรวจสอบ
เพิ่มประสิทธิภาพ: สัญญาอัจฉริยะทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นระบบอัตโนมัติ ลดเวลาในการชำระเงินและต้นทุนการดำเนินงาน
หุ้นโทเค็นผสมผสานความเปิดกว้างของเทคโนโลยีบล็อคเชนกับรากฐานมูลค่าของหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งขจัดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และเวลาในขณะที่ปรับปรุงสภาพคล่องของสินทรัพย์และความสามารถในการจัดองค์ประกอบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักเรียกกันว่า "เลโก้ทางการเงิน"
ตามข้อมูลจาก RWA.xyz ตลาดหุ้นโทเค็นยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2025 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม ขนาดตลาดรวมมีมูลค่าเกิน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ และการคาดการณ์ในอนาคตประเมินว่าจะมีศักยภาพเติบโตได้ถึงล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ปัจจุบันมีสองโมเดลหลักสำหรับการนำหุ้นโทเค็นไปใช้ในอุตสาหกรรม:
1) โทเค็นความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนด้วยสินทรัพย์ 1:1: เป็นตัวแทนโดยแพลตฟอร์มเช่น xStocks ในโมเดลนี้ โทเค็น (เช่น TSLAX แสดงถึงหุ้น Tesla) สะท้อนถึงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในหุ้นจริง (TSLA) ภายใต้กรอบทางกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม แนวทางนี้สร้างการแสดงตัวแทนของหุ้นจริงบนเครือข่าย โดยเน้นที่ความถูกต้องและความโปร่งใสของสินทรัพย์อ้างอิง
2) สัญญาโทเค็นตามอนุพันธ์: เป็นตัวแทนโดยแพลตฟอร์มเช่น Robinhood ที่นี่ หุ้นโทเค็นไม่ได้แสดงถึงความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของหุ้นพื้นฐาน แต่เป็นการสะท้อนสัญญาอนุพันธ์ระหว่างผู้ใช้และองค์กร เช่น Robinhood Europe ซึ่งติดตามราคาหุ้น ตามกฎหมายแล้ว นี่คืออนุพันธ์ที่เทรดนอกตลาด (OTC) และโทเค็นบนเครือข่ายจะทำหน้าที่เป็นใบรับรองดิจิทัลที่แสดงถึงสิทธิ์ภายในสัญญานั้นเท่านั้น
ปัจจุบัน MEXC Spot Trading เสนอหุ้นโทเค็นของสหรัฐฯ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย xStocks รวมถึง TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYXและอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถค้นหาโทเค็นหุ้นสหรัฐฯ เหล่านี้ได้ในส่วนหุ้นโทเค็นบนหน้าตลาด MEXC การสนับสนุนการเทรดหุ้นโทเค็นของ MEXC ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ USDT ช่วยให้มีโอกาสการลงทุนระดับโลกที่รวดเร็วและยืดหยุ่น
คุณสามารถไปที่ส่วนหุ้นโทเค็นโดยตรงและคลิกปุ่มเทรดเพื่อเข้าถึงหน้าการเทรดแบบ Spot นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนชื่อโทเค็น (เช่น TSLAX) ในแถบค้นหาเพื่อนำทางไปยังอินเทอร์เฟซการเทรด Spot โดยตรง
เลือกประเภทคำสั่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการในการเทรดของคุณเพื่อซื้อหุ้นโทเค็นและดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบัน MEXC เสนอค่าธรรมเนียมการเทรด 0% สำหรับการเทรดหุ้นโทเค็น ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าร่วมอย่างมาก และทำให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นสามารถเข้าร่วมลงทุนในหุ้นระดับโลกที่มีคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว