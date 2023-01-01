Så länge du är en registrerad användare av MEXC och har säkerhetstillgångar på ditt spot-konto kan du fortsätta i processen för att låna.
Systemet beräknar ränta på daglig basis och debiterar den baserat på den faktiska löptiden på lånet, med mindre än 1 dag som beräknas som 1 dag. Obs! Räntan beräknas baserat på den räntesats som visas vid tidpunkten för lånet. Formel: Ränta = lånat belopp × daglig ränta.
Delvis återbetalning stöds inte. För tillgångar som tillåter förtida återbetalning hänvisas till de specifika reglerna för detaljer.
Loan-to-Value Ratio (LTV) är förhållandet mellan utestående tillgångsvärde och belåningsvärde. Den specifika beräkningsformeln är som följer:
LTV = Utestående kapital och ränta/säkerhetsbelopp
Utestående kapital och ränta = (utestående kapital + utestående ränta + utestående förfallen ränta)