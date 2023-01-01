Låneprocedur
Skicka in låneansökan
Mottaget lån
Återbetala lån med ränta
Returnera säkerhetstillgångar
Vanliga frågor (FAQ)
Q1. Vilka är kraven för MEXC-lån?

Så länge du är en registrerad användare av MEXC och har säkerhetstillgångar på ditt spot-konto kan du fortsätta i processen för att låna.

Q2. Hur beräknas räntan?

Systemet beräknar ränta på daglig basis och debiterar den baserat på den faktiska löptiden på lånet, med mindre än 1 dag som beräknas som 1 dag. Obs! Räntan beräknas baserat på den räntesats som visas vid tidpunkten för lånet. Formel: Ränta = lånat belopp × daglig ränta.

Q3. Är det möjligt att göra en tidig hel eller delvis återbetalning?

Delvis återbetalning stöds inte. För tillgångar som tillåter förtida återbetalning hänvisas till de specifika reglerna för detaljer.

Q4. Vad är Loan-to-Value Ratio (LTV)?

Loan-to-Value Ratio (LTV) är förhållandet mellan utestående tillgångsvärde och belåningsvärde. Den specifika beräkningsformeln är som följer:
LTV = Utestående kapital och ränta/säkerhetsbelopp
Utestående kapital och ränta = (utestående kapital + utestående ränta + utestående förfallen ränta)