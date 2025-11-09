Na podlagi vaše napovedi bi lahko pSOL zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 149.83.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko pSOL zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 157.3215.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PSOL za leto 2027 $ 165.1875 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PSOL za leto 2028 $ 173.4469 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PSOL v letu 2029 $ 182.1193 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PSOL v letu 2030 $ 191.2252 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena pSOL lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 311.4858.

Leta 2050 bi se cena pSOL lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 507.3775.