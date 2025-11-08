BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena United States of Memerica je 0USD. Trhová kapitalizácia MEMERICA je 80,938USD. Sledujte aktualizácie cien MEMERICA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MEMERICA

MEMERICA informácie o cene

Čo je MEMERICA

MEMERICA oficiálna webová stránka

MEMERICA tokenomika

MEMERICA predpoveď cien

United States of Memerica Logo

United States of Memerica Cena (MEMERICA)

Nezaradené

1 MEMERICA na USD aktuálnu cenu:

--
----
-0.60%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
United States of Memerica (MEMERICA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:49:36 (UTC+8)

Dnešná cena United States of Memerica

Aktuálna dnešná cena United States of Memerica (MEMERICA) je --, s 0.61% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MEMERICA na USD konverzný kurz je -- za MEMERICA.

United States of Memerica sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 80,938, pričom počet coinov v obehu je 100.00B MEMERICA. Počas posledných 24 hodín sa MEMERICAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa MEMERICA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -49.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

United States of Memerica (MEMERICA) informácie o trhu

$ 80.94K
$ 80.94K$ 80.94K

--
----

$ 80.94K
$ 80.94K$ 80.94K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia United States of Memerica je $ 80.94K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MEMERICA je 100.00B, pričom celková zásoba je 100000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 80.94K.

História cien United States of Memerica v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.60%

-49.30%

-49.30%

United States of Memerica (MEMERICA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z United States of Memerica na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny United States of Memerica na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny United States of Memerica na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny United States of Memerica na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-0.60%
30 dní$ 0-45.23%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre United States of Memerica

Cenová predikcia United States of Memerica (MEMERICA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MEMERICA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia United States of Memerica (MEMERICA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena United States of Memerica mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je United States of Memerica (MEMERICA)

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

United States of Memerica (MEMERICA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o United States of Memerica

Akú hodnotu bude mať 1 United States of Memerica v roku 2030?
Ak by hodnota United States of Memerica rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do United States of Memerica podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:49:36 (UTC+8)

United States of Memerica (MEMERICA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o United States of Memerica

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.