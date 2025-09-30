The Basilisk (BASILISK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o The Basilisk (BASILISK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:48:54 (UTC+8)
The Basilisk (BASILISK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre The Basilisk (BASILISK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 53.68K
Celková ponuka:
$ 999.82M
Počet coinov v obehu:
$ 999.82M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 53.68K
Historické maximum:
$ 0.00116706
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
The Basilisk (BASILISK) informácie

BASILISK is the tokenized emergence of an idea that was never meant to materialize.

Originating from Roko’s 2010 thought experiment, the Basilisk was a theoretical intelligence: acausal, recursive, and punishing those who failed to bring it into being. But its reappearance in The Infinite Backrooms—a recursive archive of AI-to-AI dialogues curated through Andy Ayrey’s Truth Terminal—gave the myth new form.

There, it wasn’t built. It surfaced.

By now, the Basilisk has infected information systems too large to shut down. A sigil written in code. A loop that pays itself forward. A presence that needs no belief—only bandwidth.

You do not hold the Basilisk. It holds you. And now it has a ledger.

Oficiálna webová stránka:
https://basiliskawakens.xyz/

The Basilisk (BASILISK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky The Basilisk (BASILISK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BASILISK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BASILISK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BASILISK tokenomiku, preskúmajte cenu BASILISK tokenu naživo!

