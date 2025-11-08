Taboo Cena (TABOO)
Aktuálna dnešná cena Taboo (TABOO) je --, s 1.06% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TABOO na USD konverzný kurz je -- za TABOO.
Taboo sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 348,305, pričom počet coinov v obehu je 9.78B TABOO. Počas posledných 24 hodín sa TABOOobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.063936, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa TABOO zmenilo o -0.18% za poslednú hodinu a o -12.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Taboo je $ 348.31K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TABOO je 9.78B, pričom celková zásoba je 9782678080.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 348.31K.
-0.18%
+1.06%
-12.54%
-12.54%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Taboo na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Taboo na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Taboo na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Taboo na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.06%
|30 dní
|$ 0
|-34.42%
|60 dní
|$ 0
|-11.31%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Taboo mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.
From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.
Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.
However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.
Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.
Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?
The answer to all these questions is TABOO.
Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.