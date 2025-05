Čo je Speculation (SPECU)

Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space.

