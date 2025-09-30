Resolv USR (USR) tokenomika

Resolv USR (USR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Resolv USR (USR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:45:37 (UTC+8)
Resolv USR (USR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Resolv USR (USR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 223.20M
$ 223.20M$ 223.20M
Celková ponuka:
$ 224.22M
$ 224.22M$ 224.22M
Počet coinov v obehu:
$ 223.22M
$ 223.22M$ 223.22M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 223.20M
$ 223.20M$ 223.20M
Historické maximum:
$ 1.022
$ 1.022$ 1.022
Historické minimum:
$ 0.959194
$ 0.959194$ 0.959194
Aktuálna cena:
$ 0.999988
$ 0.999988$ 0.999988

Resolv USR (USR) informácie

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

Oficiálna webová stránka:
https://www.resolv.xyz/
Biela kniha:
https://docs.resolv.xyz/litepaper

Resolv USR (USR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Resolv USR (USR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet USR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu USR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili USR tokenomiku, preskúmajte cenu USR tokenu naživo!

USR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam USR asi smeruje? Naša USR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

