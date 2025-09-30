Pineapple (PAPPLE) tokenomika

Pineapple (PAPPLE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Pineapple (PAPPLE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:53:32 (UTC+8)
Pineapple (PAPPLE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pineapple (PAPPLE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.60M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 813.66M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.34M
Historické maximum:
$ 0.02351456
Historické minimum:
$ 0.00208425
Aktuálna cena:
$ 0.00934715
Pineapple (PAPPLE) informácie

Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone.

By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance.

Oficiálna webová stránka:
https://pineappledex.com
Biela kniha:
https://pineappledex.gitbook.io/litepaper

Pineapple (PAPPLE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Pineapple (PAPPLE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PAPPLE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PAPPLE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PAPPLE tokenomiku, preskúmajte cenu PAPPLE tokenu naživo!

PAPPLE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PAPPLE asi smeruje? Naša PAPPLE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

