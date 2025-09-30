iCommunity (ICOM) tokenomika
iCommunity (ICOM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre iCommunity (ICOM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
iCommunity (ICOM) informácie
iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically
With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts.
ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.
iCommunity (ICOM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky iCommunity (ICOM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ICOM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ICOM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
