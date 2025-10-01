HairyPlotterFTX (FTX) tokenomika
HairyPlotterFTX (FTX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre HairyPlotterFTX (FTX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
HairyPlotterFTX (FTX) informácie
HairyPlotterFTX, the most magical crypto meme website that combines the whimsy of Hogwarts with the wallet-weights of the FTX exchange!
The most memeable meme coin in existence. Pepe and the dogs have had their day. it’s time for Hairy Plotter to take reign
No Taxes, No Bullshit. No presale, guaranteeing an even playing field for all! Keep 100% of your gains with ZERO taxes! With the LP contract renounced, security is a top priority. Dive into the next big thing in crypto - it's lit and legit!
100% Secure The initial liquidity has been burned
HairyPlotterFTX (FTX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky HairyPlotterFTX (FTX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FTX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FTX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FTX tokenomiku, preskúmajte cenu FTX tokenu naživo!
FTX cenová predikcia
Chcete vedieť, kam FTX asi smeruje? Naša FTX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov