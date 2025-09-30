Fefe (FEFE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Fefe (FEFE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:04:09 (UTC+8)
Fefe (FEFE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fefe (FEFE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 610.11K
$ 610.11K
Celková ponuka:
$ 420.69M
$ 420.69M
Počet coinov v obehu:
$ 420.69M
$ 420.69M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 610.11K
$ 610.11K
Historické maximum:
$ 0.0289776
$ 0.0289776
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00144675
$ 0.00144675

Fefe (FEFE) informácie

Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020.

Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie.

Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story.

Join us and become part of the $FEFE community today!

Oficiálna webová stránka:
https://www.fefecoinerc.com/

Fefe (FEFE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Fefe (FEFE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FEFE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FEFE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FEFE tokenomiku, preskúmajte cenu FEFE tokenu naživo!

FEFE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FEFE asi smeruje? Naša FEFE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

