Ethernity Cloud (ECLD) tokenomika
Ethernity Cloud (ECLD) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ethernity Cloud (ECLD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Ethernity Cloud (ECLD) informácie
Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract.
Ethernity Cloud (ECLD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Ethernity Cloud (ECLD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ECLD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ECLD tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ECLD tokenomiku, preskúmajte cenu ECLD tokenu naživo!
ECLD cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ECLD asi smeruje? Naša ECLD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov