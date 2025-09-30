Draggy CTO (DRAGGY) tokenomika

Draggy CTO (DRAGGY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Draggy CTO (DRAGGY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:00:27 (UTC+8)
USD

Draggy CTO (DRAGGY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Draggy CTO (DRAGGY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 275.18K
$ 275.18K
Celková ponuka:
$ 420.69T
$ 420.69T
Počet coinov v obehu:
$ 420.69T
$ 420.69T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 275.18K
$ 275.18K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Draggy CTO (DRAGGY) informácie

Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book.

Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands.

Join us and become a part of our enchanting community!

Oficiálna webová stránka:
https://draggy.co/

Draggy CTO (DRAGGY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Draggy CTO (DRAGGY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DRAGGY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DRAGGY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DRAGGY tokenomiku, preskúmajte cenu DRAGGY tokenu naživo!

DRAGGY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DRAGGY asi smeruje? Naša DRAGGY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

