dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required.
buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms:
-
buidlAccelerator:
Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies.
-
dapp supercycle
buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun.
-
buidlDAO value accrual
The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl.
By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.
buidl (BUIDL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky buidl (BUIDL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BUIDL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BUIDL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BUIDL tokenomiku, preskúmajte cenu BUIDL tokenu naživo!
BUIDL cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BUIDL asi smeruje? Naša BUIDL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
