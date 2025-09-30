Bit2Me (B2M) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bit2Me (B2M) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:00:16 (UTC+8)
USD

Bit2Me (B2M) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bit2Me (B2M) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 46.91M
$ 46.91M
Celková ponuka:
$ 4.95B
$ 4.95B
Počet coinov v obehu:
$ 2.96B
$ 2.96B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 78.47M
$ 78.47M
Historické maximum:
$ 0.300665
$ 0.300665
Historické minimum:
$ 0.0
$ 0.0
Aktuálna cena:
$ 0.0158664
$ 0.0158664

Bit2Me (B2M) informácie

Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely.

Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.

Oficiálna webová stránka:
https://bit2me.com/

Bit2Me (B2M) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bit2Me (B2M) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet B2M tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu B2M tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili B2M tokenomiku, preskúmajte cenu B2M tokenu naživo!

B2M cenová predikcia

Chcete vedieť, kam B2M asi smeruje? Naša B2M stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

