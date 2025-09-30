AlgoTrade (ALGT) tokenomika
AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX.
Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot.
Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.
AlgoTrade (ALGT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky AlgoTrade (ALGT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ALGT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ALGT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
